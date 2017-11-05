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Гол Балотелли с пенальти принёс победу "Ницце"

Чемпионат Франции

12 тур

"Ницца" - "Дижон" 1:0

Гол: Балотелли, 40 (пен.)

"Ницца": Бенитес, Суке, Жалле, Бонфим, Ле Маршан, Менди, Лис-Мелу, Козьелло (Тамезе, 76), Вальтер, Балотелли, Плеа

"Дижон": Рейне, Розье, Хаддади, Ямбере, Джилободжи, Амальфитано (Бальмон, 81), Чан Хун (Абед, 65), Мари (Бахамбула, 77), Шека, Саммаритано, Тавареш

Предупреждения: Козьелло, 47, Шека, 66

Удаления: Балотелли, 90+1
Теги: Ницца
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