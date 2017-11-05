Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Гол Балотелли с пенальти принёс победу "Ницце"
Чемпионат Франции
12 тур
"Ницца" - "Дижон" 1:0
Гол: Балотелли, 40 (пен.)
"Ницца": Бенитес, Суке, Жалле, Бонфим, Ле Маршан, Менди, Лис-Мелу, Козьелло (Тамезе, 76), Вальтер, Балотелли, Плеа
"Дижон": Рейне, Розье, Хаддади, Ямбере, Джилободжи, Амальфитано (Бальмон, 81), Чан Хун (Абед, 65), Мари (Бахамбула, 77), Шека, Саммаритано, Тавареш
Предупреждения: Козьелло, 47, Шека, 66
Удаления: Балотелли, 90+1
12 тур
"Ницца" - "Дижон" 1:0
Гол: Балотелли, 40 (пен.)
"Ницца": Бенитес, Суке, Жалле, Бонфим, Ле Маршан, Менди, Лис-Мелу, Козьелло (Тамезе, 76), Вальтер, Балотелли, Плеа
"Дижон": Рейне, Розье, Хаддади, Ямбере, Джилободжи, Амальфитано (Бальмон, 81), Чан Хун (Абед, 65), Мари (Бахамбула, 77), Шека, Саммаритано, Тавареш
Предупреждения: Козьелло, 47, Шека, 66
Удаления: Балотелли, 90+1
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.