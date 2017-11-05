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Гол Маноласа принес "Роме" победу над "Фиорентиной"

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле уступила "Роме" – 2:4.

Чемпионат Италии

12 тур

"Фиорентина" - "Рома" 2:4

Гол: Верету, 9, Симеоне, 39 - Герсон, 5, 30, Манолас, 50, Перотти, 87

"Фиорентина": Спортьелло, Гашпар, Бираги, Песселья, Астори, Бадель (Санчес, 75), Бенасси, Верету, Кьеза (Бабакар, 74), Симеоне, Диаш (Эссерик, 82)

"Рома": Бекер, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Гоналон, Пеллегрини (Стротман, 72), Найнгголан, Герсон (Дефрель, 82), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 66)

Предупреждения: Песселья, 52, Гоналон, 67

"Ювентус" - "Беневенто" 2:1

Гол: Игуаин, 57, Куадрадо, 66 - Чичиретти, 19

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Сандро, Ругани, Кьеллини, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 81), Маркизио, Коста (Манджукич, 78), Игуаин, Дибала (Бентанкур, 87)

"Беневенто": Бриньоли, Венути, Лазаар (Ломбарди, 62), ди Кьяра, Антей, Джимсити, Чибса, Катальди (Париджини, 88), Виола, Чичиретти, Арментерос (Кода, 71)

Предупреждения: Катальди, 37, Маркизио, 43, Игуаин, 73, Антей, 85, Бернардески, 90
Теги: Рома Фиорентина
Сегодня, 19:05
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