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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Гол Маноласа принес "Роме" победу над "Фиорентиной"
В матче 12-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле уступила "Роме" – 2:4.
Чемпионат Италии
12 тур
"Фиорентина" - "Рома" 2:4
Гол: Верету, 9, Симеоне, 39 - Герсон, 5, 30, Манолас, 50, Перотти, 87
"Фиорентина": Спортьелло, Гашпар, Бираги, Песселья, Астори, Бадель (Санчес, 75), Бенасси, Верету, Кьеза (Бабакар, 74), Симеоне, Диаш (Эссерик, 82)
"Рома": Бекер, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Гоналон, Пеллегрини (Стротман, 72), Найнгголан, Герсон (Дефрель, 82), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 66)
Предупреждения: Песселья, 52, Гоналон, 67
"Ювентус" - "Беневенто" 2:1
Гол: Игуаин, 57, Куадрадо, 66 - Чичиретти, 19
"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Сандро, Ругани, Кьеллини, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 81), Маркизио, Коста (Манджукич, 78), Игуаин, Дибала (Бентанкур, 87)
"Беневенто": Бриньоли, Венути, Лазаар (Ломбарди, 62), ди Кьяра, Антей, Джимсити, Чибса, Катальди (Париджини, 88), Виола, Чичиретти, Арментерос (Кода, 71)
Предупреждения: Катальди, 37, Маркизио, 43, Игуаин, 73, Антей, 85, Бернардески, 90
Чемпионат Италии
12 тур
"Фиорентина" - "Рома" 2:4
Гол: Верету, 9, Симеоне, 39 - Герсон, 5, 30, Манолас, 50, Перотти, 87
"Фиорентина": Спортьелло, Гашпар, Бираги, Песселья, Астори, Бадель (Санчес, 75), Бенасси, Верету, Кьеза (Бабакар, 74), Симеоне, Диаш (Эссерик, 82)
"Рома": Бекер, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Гоналон, Пеллегрини (Стротман, 72), Найнгголан, Герсон (Дефрель, 82), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 66)
Предупреждения: Песселья, 52, Гоналон, 67
"Ювентус" - "Беневенто" 2:1
Гол: Игуаин, 57, Куадрадо, 66 - Чичиретти, 19
"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Сандро, Ругани, Кьеллини, Матюиди, Куадрадо (Бернардески, 81), Маркизио, Коста (Манджукич, 78), Игуаин, Дибала (Бентанкур, 87)
"Беневенто": Бриньоли, Венути, Лазаар (Ломбарди, 62), ди Кьяра, Антей, Джимсити, Чибса, Катальди (Париджини, 88), Виола, Чичиретти, Арментерос (Кода, 71)
Предупреждения: Катальди, 37, Маркизио, 43, Игуаин, 73, Антей, 85, Бернардески, 90
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