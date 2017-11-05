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"Локомотив" - ЦСКА: фотоотчет матча

В матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" на "РЖД-Арене" принимал ЦСКА. Остросюжетный матч в итоге завершился вничью - 2:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет встречи.































Rusfootball.info
Теги: Фото Локомотив ЦСКА
Сегодня, 19:10
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