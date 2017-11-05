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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
"Локомотив" - ЦСКА: фотоотчет матча
В матче 16-го тура чемпионата России "Локомотив" на "РЖД-Арене" принимал ЦСКА. Остросюжетный матч в итоге завершился вничью - 2:2. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет встречи.
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