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Квинси Промес проводит 110-й матч за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес проводит свой 110-й матч за красно-белых, сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент на счету Промеса 54 гола за "Спартак" во всех турнирах. Кроме того, он сделал 24 результативные передачи.
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 19:26
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:31) #
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Медленно,но верно превращается в балласт.
Регистрация: 20.03.2017
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