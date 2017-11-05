Квинси Промес проводит 110-й матч за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес проводит свой 110-й матч за красно-белых, сообщает пресс-служба клуба.На данный момент на счету Промеса 54 гола за "Спартак" во всех турнирах. Кроме того, он сделал 24 результативные передачи.