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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Квинси Промес проводит 110-й матч за "Спартак"
Нападающий "Спартака" Квинси Промес проводит свой 110-й матч за красно-белых, сообщает пресс-служба клуба.
На данный момент на счету Промеса 54 гола за "Спартак" во всех турнирах. Кроме того, он сделал 24 результативные передачи.
На данный момент на счету Промеса 54 гола за "Спартак" во всех турнирах. Кроме того, он сделал 24 результативные передачи.
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