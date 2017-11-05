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"Манчестер Сити" выиграл у "Арсенала"

Чемпионат Англии

11 тур

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3:1

Гол: Де Брейне, 20, Агуэро, 53, Жезус, 75 - Ляказетт, 68

"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг (Гюндоган, 78), Зане (Силва, 86), Агуэро (Жезус, 67)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Косельни, Монреаль, Коклен, Рэмси (Ляказетт, 60), Джака (Жиру, 80), Озил, Айуоби (Уилшир, 80), Санчес

Предупреждения: Монреаль, 52, Ляказетт, 62, Косельти, 69, Отаменди, 75, Джака, 78, Санчес, 78, Озил, 90
Теги: Манчестер Сити Арсенал
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