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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
"Манчестер Сити" выиграл у "Арсенала"
Чемпионат Англии
11 тур
"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3:1
Гол: Де Брейне, 20, Агуэро, 53, Жезус, 75 - Ляказетт, 68
"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг (Гюндоган, 78), Зане (Силва, 86), Агуэро (Жезус, 67)
"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Косельни, Монреаль, Коклен, Рэмси (Ляказетт, 60), Джака (Жиру, 80), Озил, Айуоби (Уилшир, 80), Санчес
Предупреждения: Монреаль, 52, Ляказетт, 62, Косельти, 69, Отаменди, 75, Джака, 78, Санчес, 78, Озил, 90
11 тур
"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3:1
Гол: Де Брейне, 20, Агуэро, 53, Жезус, 75 - Ляказетт, 68
"Манчестер Сити": Мораес, Уолкер, Стоунс, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг (Гюндоган, 78), Зане (Силва, 86), Агуэро (Жезус, 67)
"Арсенал": Чех, Бельерин, Колашинац, Косельни, Монреаль, Коклен, Рэмси (Ляказетт, 60), Джака (Жиру, 80), Озил, Айуоби (Уилшир, 80), Санчес
Предупреждения: Монреаль, 52, Ляказетт, 62, Косельти, 69, Отаменди, 75, Джака, 78, Санчес, 78, Озил, 90
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