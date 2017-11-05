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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Неманья Пейчинович: везде удар локтем по лицу – это красная карточка
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после ничьей с ЦСКА 2:2 признал, что его команда расслабилась после гола, и заявил, что Понтуса Вернблума надо было удалять, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Боролись хорошо, 1-й тайм хорошо играли до гола, потому, как в Лиге Европы, расслабились. Во 2-м справились, могли забить ещё 1-2 гола. Не хватало эмоций в 1-м тайме.
– Не чувствовали, что можете проиграть, когда не забили пенальти?
– Нет, мы были уверены, что забьём. Получилось только один, хотя рассчитывали на победу.
– Осознанно в 1-м тайме домашнего матча отдали инициативу ЦСКА?
– Да, делали так, чтобы у них было преимущество по владению мячом. Знали, что они могут ошибиться. Получилось, забили 1 гол, но потом расслабились. Будем работать над этим.
– ЦСКА – одна из самых жёстких команд чемпионата?
– Да, там есть один игрок Вернблум. Но и вся команда жёсткая в единоборствах, тяжело играть с ними. Но сегодня хорошо сыграли.
– Вы как лидеры довольны набранным очком?
– Конечно, могли выиграть, но с такой игрой, как в последние 20 минут 1-го тайма, мы можем быть довольны.
– Вернблума нужно было удалять?
– Судья, который на линии стоит, сказал, что фол был. Если так, то удар локтем по лицу везде – это красная карточка. Но судья по-другому решил. И потом на Денисове тоже красная карточка, так часто случается в футболе, ничего нового.
– Почему сегодня было так много потасовок?
– Был важный матч, мы знаем, что значат 3 очка сегодня для обеих команд. Из-за этого.
– В 3 центральных защитника начинали игру, но 2 гола пропустили, пришлось одного снимать. Значит, это не работало?
– Не скажу, что из-за этого. До гола очень хорошо играли, встали сзади компактно. Получилось так сегодня. ЦСКА оборонялся, ждал контратак, но сегодня справились хорошо с этим.
– Пауза помешает или поможет «Локомотиву»?
– До этого мешало, но сейчас надо сконцентрироваться на последних 6 играх. Надо показать характер.
– Что почувствовали, когда увидели потасовку тренеров?
– Это нормально, это дерби. Наш тренер очень активный, это тоже даёт нам эмоций на поле.
– Судья не слишком многое позволял на поле?
– Я думаю, нормально сегодня было.
– Справились с нападающим Вернблумом?
– Да, думаю нормально. Пару раз он хорошо сохранил мяч, но было видно, что это не его позиция. Его место – в полузащите.
– Боролись хорошо, 1-й тайм хорошо играли до гола, потому, как в Лиге Европы, расслабились. Во 2-м справились, могли забить ещё 1-2 гола. Не хватало эмоций в 1-м тайме.
– Не чувствовали, что можете проиграть, когда не забили пенальти?
– Нет, мы были уверены, что забьём. Получилось только один, хотя рассчитывали на победу.
– Осознанно в 1-м тайме домашнего матча отдали инициативу ЦСКА?
– Да, делали так, чтобы у них было преимущество по владению мячом. Знали, что они могут ошибиться. Получилось, забили 1 гол, но потом расслабились. Будем работать над этим.
– ЦСКА – одна из самых жёстких команд чемпионата?
– Да, там есть один игрок Вернблум. Но и вся команда жёсткая в единоборствах, тяжело играть с ними. Но сегодня хорошо сыграли.
– Вы как лидеры довольны набранным очком?
– Конечно, могли выиграть, но с такой игрой, как в последние 20 минут 1-го тайма, мы можем быть довольны.
– Вернблума нужно было удалять?
– Судья, который на линии стоит, сказал, что фол был. Если так, то удар локтем по лицу везде – это красная карточка. Но судья по-другому решил. И потом на Денисове тоже красная карточка, так часто случается в футболе, ничего нового.
– Почему сегодня было так много потасовок?
– Был важный матч, мы знаем, что значат 3 очка сегодня для обеих команд. Из-за этого.
– В 3 центральных защитника начинали игру, но 2 гола пропустили, пришлось одного снимать. Значит, это не работало?
– Не скажу, что из-за этого. До гола очень хорошо играли, встали сзади компактно. Получилось так сегодня. ЦСКА оборонялся, ждал контратак, но сегодня справились хорошо с этим.
– Пауза помешает или поможет «Локомотиву»?
– До этого мешало, но сейчас надо сконцентрироваться на последних 6 играх. Надо показать характер.
– Что почувствовали, когда увидели потасовку тренеров?
– Это нормально, это дерби. Наш тренер очень активный, это тоже даёт нам эмоций на поле.
– Судья не слишком многое позволял на поле?
– Я думаю, нормально сегодня было.
– Справились с нападающим Вернблумом?
– Да, думаю нормально. Пару раз он хорошо сохранил мяч, но было видно, что это не его позиция. Его место – в полузащите.
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