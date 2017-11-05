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Неманья Пейчинович: везде удар локтем по лицу – это красная карточка

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после ничьей с ЦСКА 2:2 признал, что его команда расслабилась после гола, и заявил, что Понтуса Вернблума надо было удалять, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Боролись хорошо, 1-й тайм хорошо играли до гола, потому, как в Лиге Европы, расслабились. Во 2-м справились, могли забить ещё 1-2 гола. Не хватало эмоций в 1-м тайме.

– Не чувствовали, что можете проиграть, когда не забили пенальти?

– Нет, мы были уверены, что забьём. Получилось только один, хотя рассчитывали на победу.

– Осознанно в 1-м тайме домашнего матча отдали инициативу ЦСКА?

– Да, делали так, чтобы у них было преимущество по владению мячом. Знали, что они могут ошибиться. Получилось, забили 1 гол, но потом расслабились. Будем работать над этим.

– ЦСКА – одна из самых жёстких команд чемпионата?

– Да, там есть один игрок Вернблум. Но и вся команда жёсткая в единоборствах, тяжело играть с ними. Но сегодня хорошо сыграли.

– Вы как лидеры довольны набранным очком?

– Конечно, могли выиграть, но с такой игрой, как в последние 20 минут 1-го тайма, мы можем быть довольны.

– Вернблума нужно было удалять?

– Судья, который на линии стоит, сказал, что фол был. Если так, то удар локтем по лицу везде – это красная карточка. Но судья по-другому решил. И потом на Денисове тоже красная карточка, так часто случается в футболе, ничего нового.

– Почему сегодня было так много потасовок?

– Был важный матч, мы знаем, что значат 3 очка сегодня для обеих команд. Из-за этого.

– В 3 центральных защитника начинали игру, но 2 гола пропустили, пришлось одного снимать. Значит, это не работало?

– Не скажу, что из-за этого. До гола очень хорошо играли, встали сзади компактно. Получилось так сегодня. ЦСКА оборонялся, ждал контратак, но сегодня справились хорошо с этим.

– Пауза помешает или поможет «Локомотиву»?

– До этого мешало, но сейчас надо сконцентрироваться на последних 6 играх. Надо показать характер.

– Что почувствовали, когда увидели потасовку тренеров?

– Это нормально, это дерби. Наш тренер очень активный, это тоже даёт нам эмоций на поле.

– Судья не слишком многое позволял на поле?

– Я думаю, нормально сегодня было.

– Справились с нападающим Вернблумом?

– Да, думаю нормально. Пару раз он хорошо сохранил мяч, но было видно, что это не его позиция. Его место – в полузащите.
Теги: Пейчинович Локомотив ЦСКА Вернблум
Сегодня, 19:37
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