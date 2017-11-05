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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анатолий Бышовец: некоторые эпизоды в дерби были рассужены с каким-то таким двойным стандартом
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА (2:2).
- Матч был очень сложный, напряженный, и команды играли до последней минуты. "Локомотив" после удаления игрока армейцев Хетага Хосонова имел преимущество, хотя и проигрывал по счету, но концовку провел очень активно, мобильно и агрессивно. Железнодорожники успели отыграться и даже имели возможности для того, чтобы вырвать победу в концовке этой встречи. Объективно обе команды сыграли с очень большой самоотдачей, но мне кажется, что "Локомотив" все-таки упустил победу с учетом того, что он имел преимущество и в количестве голевых моментов, и в численности состава. А главное то, что ЦСКА, играя в меньшинстве, все-таки проявил достаточно организации, если бы не ошибки в обороне. В целом, матч держал в напряжении до последней минуты, и для болельщиков эта встреча, конечно, оставила большое впечатление. На мой взгляд, получилось настоящее дерби, друг другу противостояли лидеры нашего чемпионата, и я думаю, что тот футбол, который показали два московских коллектива, оправдал вывеску битвы тура.
- Как вы считаете, оказалось ли спорным судейство Сергея Карасева: удаление Хетага Хосонова, при этом не был удален Понтус Вернблум за игру локтем и Виктор Васин после срыва выхода один на один Джефферсона Фарфана. Как, на ваш взгляд, провел эту встречу главный арбитр?
- Мне кажется, что Сергей Карасев провел эту встрече не без ошибок. Но и главное, что судье такого уровня, который судит и матчи Лиги чемпионов, не позволительно допускать реакции и действия отдельных игроков. Если вспомним, как себя вел Понтус Вернблум, он все время пытался накричать на Карасева, как-то его спровоцировать. Повторюсь, судья такого уровня не должен позволять футболистам там с собой обращаться. Это в какой-то степени компрометирует понимание того, что главным человеком на поле является судья. И некоторые, конечно, эпизоды были рассужены с каким-то таким двойным стандартом.
- Насколько итоговый результат справедлив? Может, кто-то из коллективов был ближе к победе?
- "Локомотив", конечно, потерял очки, имея преимущество по игре, особенно во втором тайме. С другой стороны, ЦСКА заслужил этот ничейный результат. Команда, конечно, играла на пределе своих возможностей, и смогла удержать положительный для себя результат. А железнодорожники, как мне кажется, упустили хорошие возможности, чтобы укрепить свое турнирное положение.
- Матч был очень сложный, напряженный, и команды играли до последней минуты. "Локомотив" после удаления игрока армейцев Хетага Хосонова имел преимущество, хотя и проигрывал по счету, но концовку провел очень активно, мобильно и агрессивно. Железнодорожники успели отыграться и даже имели возможности для того, чтобы вырвать победу в концовке этой встречи. Объективно обе команды сыграли с очень большой самоотдачей, но мне кажется, что "Локомотив" все-таки упустил победу с учетом того, что он имел преимущество и в количестве голевых моментов, и в численности состава. А главное то, что ЦСКА, играя в меньшинстве, все-таки проявил достаточно организации, если бы не ошибки в обороне. В целом, матч держал в напряжении до последней минуты, и для болельщиков эта встреча, конечно, оставила большое впечатление. На мой взгляд, получилось настоящее дерби, друг другу противостояли лидеры нашего чемпионата, и я думаю, что тот футбол, который показали два московских коллектива, оправдал вывеску битвы тура.
- Как вы считаете, оказалось ли спорным судейство Сергея Карасева: удаление Хетага Хосонова, при этом не был удален Понтус Вернблум за игру локтем и Виктор Васин после срыва выхода один на один Джефферсона Фарфана. Как, на ваш взгляд, провел эту встречу главный арбитр?
- Мне кажется, что Сергей Карасев провел эту встрече не без ошибок. Но и главное, что судье такого уровня, который судит и матчи Лиги чемпионов, не позволительно допускать реакции и действия отдельных игроков. Если вспомним, как себя вел Понтус Вернблум, он все время пытался накричать на Карасева, как-то его спровоцировать. Повторюсь, судья такого уровня не должен позволять футболистам там с собой обращаться. Это в какой-то степени компрометирует понимание того, что главным человеком на поле является судья. И некоторые, конечно, эпизоды были рассужены с каким-то таким двойным стандартом.
- Насколько итоговый результат справедлив? Может, кто-то из коллективов был ближе к победе?
- "Локомотив", конечно, потерял очки, имея преимущество по игре, особенно во втором тайме. С другой стороны, ЦСКА заслужил этот ничейный результат. Команда, конечно, играла на пределе своих возможностей, и смогла удержать положительный для себя результат. А железнодорожники, как мне кажется, упустили хорошие возможности, чтобы укрепить свое турнирное положение.
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