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"Спартак" одержал волевую победу над "Уфой"

В рамках 16-го тура чемпионата России "Спартак" в Москве взял верх над "Уфой".

Чемпионат России

16 тур

Спартак" - "Уфа" 3:1

Голы: Фернандо, 37, Промес, 63, Адриано, 80 - Игбун, 10.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 87), Попов (Пашалич, 75), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.

"Уфа": Беленов, Аликин (Фатаи, 90), Тумасян (Обляков, 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов, 67), Салатич, Игбун.

Предупреждения: Пауревич, 47, Игбун, 51, Адриано, 51.
Сегодня, 20:54
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№51 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:47) #
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online

Фернандо со штрафного отлично пробил - как Платини на ЧЕ.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№50 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всех с победой! Тупая эта команда от семака. Время тянут ..фу мерзость..
Регистрация: 22.05.2015
№49 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:35) #
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online

Цитата: ФКСМ_1922
По весне идём на взлёт, если конечно Федун опять не зажмётся(((

КЗ - паспортные позиции. Из-под Комбарова забивают, а Ещенко вхолостую пылит по флангу. Не очень понятно, кого покупать, а Рассказов из Спартака-2 еще зеленый. Разве что Зобнина КЗ поставить, когда вернется.
Регистрация: 22.09.2009
№48 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 21:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Петковича не было.... вот что стало причиной победы joy
Регистрация: 21.10.2013
№47 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:29) #
  • +4
  •  (10)

Удивительно,что Спартак не начав толком играть все ещё в чемпионской гонке.. Только из за собственного разгильдяйства не опережают зенит на 10 очков..
Регистрация: 22.11.2014
№46 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:28) #
  • +5
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бульбаш
Удивительно БОМЖАР ,ГЕНЫ ПОЛОУМНОГО,ФУРСЕНКО С САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ КЛУБОМ ВСЕЙ ГАЛАКТИКЕ НЕ СЛЫШНО.


Профурсенки собираются с силами, ищут аргументы.
Трудно им...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№45 Написал: Dedulya-80 Саратов (Сегодня, 21:27) #
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
pfkegjbl 2,
Тоже самое можно сказать про Локо, если не дай бог сломаются Фернандеш и А. Миранчук))
Регистрация: 17.03.2013
№44 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 21:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SPV
Цитата: pfkegjbl 2
Когда Фернандо и Промес в форме, игра другая совершенно.

только осел может с этим спорить

Вопрос. Что будет если у кого-то травма будет или Куинси продадут? Такая зависимость может плохо сказаться


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№43 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:22) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Romella
фуух..С Победой! smiley
Комбарик,конечно,испытывает нервы..хотя,в работоспособности ему не откажешь.


Он похоже не может играть два матча в неделю.
Надо наигрывать замену. Всё равно Комбаров устаёт, начинает халтурить...
Регистрация: 14.04.2008
№42 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удивительно БОМЖАР ,ГЕНЫ ПОЛОУМНОГО,ФУРСЕНКО С САМЫМ ИЗВЕСТНЫМ КЛУБОМ ВСЕЙ ГАЛАКТИКЕ НЕ СЛЫШНО.
Регистрация: 8.05.2016
№41 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 21:18) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Фернандо.... как всех развёл)))

Квинси... лучший гол тура))
Регистрация: 21.10.2013
№40 Написал: villi.viter Беларусь (Сегодня, 21:16) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
С победой, братья! Всё самое лучшее и интересное ещё впереди!
Регистрация: 8.06.2012
№39 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:14) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
С победой, Спартачи! Очень важная победа при осечках лидеров.
Регистрация: 23.11.2009
№38 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:14) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
По статистике послематчевой вопросов вообще ни каких.У Семака команда хорошая,потрепет еще нервы многим.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№37 Написал: Realist2000 (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (8)

Почти все решат последние игры этого года и первая игра 2018.Надеюсь,после сегодняшнего мяча Промес вернется к прежней игре.
Регистрация: 20.03.2017
№36 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:13) #
  • +6
  •  (12)

С победой, КБ. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№35 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:11) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Когда Фернандо и Промес в форме, игра другая совершенно.

только осел может с этим спорить
Регистрация: 2.02.2012
№34 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:08) #
  • +13
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак! По весне идём на взлёт, если конечно Федун опять не зажмётся(((


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№33 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:08) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РВСН 86-88
Цитата: ryzpm999
С концовками закрыть вопрос и все будет хорошо...

защита!

+ психология, в первую очередь!
Регистрация: 29.08.2010
№32 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 21:08) #
  • +14
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
фуух..С Победой! smiley
Комбарик,конечно,испытывает нервы..хотя,в работоспособности ему не откажешь.
Регистрация: 14.12.2011
№31 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:08) #
  • +16
  •  (16)

Отлично! Дрезина и Зина притормозили, а остальные - на расстоянии удара. Всё только начинается.
Регистрация: 30.08.2008
№30 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:07) #
  • +14
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
С волевой победой , Спартак ...!!!))) по немногу подтягиваемся ! Всё главное , как видно ещё впереди ... !!!
Регистрация: 18.06.2015
№29 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 21:07) #
  • +11
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ryzpm999
С концовками закрыть вопрос и все будет хорошо...

защита!


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№28 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:06) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: atlet
не могут выйграть спокойно,обязательно надо это делать по-валидольному.......

По моему, норм сделали...На классе. Другое дело, что далеко не всегда по ходу сезона это удавалось, но это другой разговор.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№27 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 21:06) #
  • +14
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
С победой КБ!!!
Регистрация: 21.10.2013
№26 Написал: Hitman (Сегодня, 21:06) #
  • +11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
осло любителям смотреть таблицы, большой привет,можете бежать за памперсами,Спартак уже рядом.
Регистрация: 20.04.2017
№25 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:05) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: GS
Но о100*3.14здело смотреть, как из-под Комбарова головой забивают.

Цитата: kuzz
Комбару чистить ботинки уголькам

Цитата: Шмайхель
.. в одной из африканских команд..,ну сил уже нет как достал..,вратарь херов.

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№24 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 21:05) #
  • +15
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Когда Фернандо и Промес в форме, игра другая совершенно.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№23 Написал: __Nemo__ (Сегодня, 21:04) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Выиграли. Норм. До первого места ещё далеко.


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Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009
№22 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 21:04) #
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
С Победой, братья! С концовками закрыть вопрос и все будет хорошо...
Регистрация: 29.08.2010
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