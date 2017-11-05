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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
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Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
"Спартак" одержал волевую победу над "Уфой"
В рамках 16-го тура чемпионата России "Спартак" в Москве взял верх над "Уфой".
Чемпионат России
16 тур
Спартак" - "Уфа" 3:1
Голы: Фернандо, 37, Промес, 63, Адриано, 80 - Игбун, 10.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 87), Попов (Пашалич, 75), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
"Уфа": Беленов, Аликин (Фатаи, 90), Тумасян (Обляков, 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов, 67), Салатич, Игбун.
Предупреждения: Пауревич, 47, Игбун, 51, Адриано, 51.
Чемпионат России
16 тур
Спартак" - "Уфа" 3:1
Голы: Фернандо, 37, Промес, 63, Адриано, 80 - Игбун, 10.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 87), Попов (Пашалич, 75), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
"Уфа": Беленов, Аликин (Фатаи, 90), Тумасян (Обляков, 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов, 67), Салатич, Игбун.
Предупреждения: Пауревич, 47, Игбун, 51, Адриано, 51.
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