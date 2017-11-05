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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Воля и разум: "Спартак" одерживает первую волевую победу в сезоне
В одном из заключительных матчей игрового дня московский «Спартак» пытался преодолеть сопротивление «Уфы» - команды, которую на своем домашнем стадионе до этого дня еще не обыгрывал. Красно-белые неудачно начали матч, но не только сравняли счет, но и одержали волевую победу, первую в сезоне, между прочим. Rusfootball.info подробнее о 6-й виктории команды Карреры в этом чемпионате России.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 87), Попов (Пашалич, 75), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
"Уфа": Беленов, Аликин (Фатаи, 90), Тумасян (Обляков, 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов, 67), Салатич, Игбун.
Предупреждения: Пауревич, 47, Игбун, 51, Адриано, 51.
В чемпионате России существует считанное число команд, с которыми у московского «Спартака» отрицательный баланс встреч, «Уфа» - из их числа. Но это еще не все, в прошлом году только клуб из Башкортостана смог увезти 3 очка с домашнего стадиона красно-белых. Кроме того, десятикратные еще ни разу не брали верх над маленькой, но гордой командой из Башкортостана на «Открытии» - 1 ничья и 2 поражения. Все эти статистические данные говорили о том, что подопечным Каррере легко не будет. Хотя, если подумать, когда москвичи последний раз не испытывали проблем?
«Уфа» в последнее время набрала неплохой ход: не проигрывает 5 матчей, вернулась в середину таблицы, приложила лидера и доказывает свою состоятельность каждую неделю. А вот «Спартаку» приходится пожинать плоды еврокубковой осени – в среду «народная команда» не только потратила громадное количество сил в Испании, но и впервые проиграла в группе. Из плюсов можно отметить разве что возвращение Ещенко и Зе Луиша в основу. По сравнению с этим матчем Каррера произвел два изменения: Пашалич и Мельгарехо уступили места в основе тому же Зе Луишу и Попову. Сергей Семак также сделал две перестановки – отбывшие дисквалификации Йокич и Тумасян вышли вместо Сухова и Табидзе соответственно.
С первых минут команды начали делать то, что умеют лучше всего: одни – созидать, другие – играть вторым номером на контратаках. Беленову пришлось вступать в игру уже в 6-й на минуте, когда Фернандо попытался положить очередной классный мяч ударом издали – в этот раз не получилось. «Уфа» хоть и забивает мало, но известна тем, что бережно относится к своим моментам, «Спартак» это почувствовал незамедлительно: последовала подача с левого фланга и Сильвестр Игбун головой открыл счет. И вновь недоглядел Дмитрий Комбаров, от которого отклеился нигериец, правда, и центральные защитники действовали не лучшим образом.
Конечно же «Уфа» отошла к своим воротам после забитого мяча, на что имела полное право. Пройти несколько рядов обороны для хозяев представлялось задачей трудновыполнимой, недаром Промес, проводивший за клуб 110-й матч, к середине первого тайма поменял фланг. К этому времени в активе москвичей было лишь несколько дальних ударов и 7 угловых, которые ни во что так и не вылились.
Зато штрафные в этом сезоне явно можно назвать козырем «Спартака». Сначала Промес попытал счастья, правда, с дальней дистанции, а затем пришел черед Фернандо. Бразилец забил очередной искусный гол после того, как неаккуратно перед своей штрафной сыграл капитан «горожан» Павел Аликин. Полузащитник отправил мяч не над стенкой, а под ней, чего вратарь «Уфы» не ожидал. Почему-то в памяти всплыл примерно такой же гол из середины нулевых, который забил Роналдиньо во встрече против бременского «Вердера» в рамках Лиги чемпионов. Ну а у нас после первого тайма табло показывало 1:1.
Если судить по первым минутам второго тайма, то могло показаться, по действиям игроков «Уфы», что осталось играть всего ничего. Но футболисты башкирской команды слишком уж прижались к своим воротам. Даже небольшая потасовка не помогла гостям отодвинуть игру – спартаковцы наращивали и наращивали темп, гол по такому ходу матча был неминуем. Сначала Александр Беленов спас свою команду после прыжка Зе Луиша, но с потрясающим ударом из-за пределов штрафной Квинси Промеса ничего поделать не мог – «куницы» поплатились за слишком уж пассивную игру.
Сергей Семак тут же произвел две замены – на поле вышли Вячеслав Кротов и Иван Обляков. Также главный тренер убрал центрального защитника (в этот раз это был Тумасян) третий матч подряд, в прошлых двух этот тактический ход позволял одержать победы. Кроме того, все мы знаем, как «легендарно» хозяева играют в концовках, поэтому концовка встречи обещала стать крайне-любопытной. Но когда-то же это было закончиться: Иван Обляков потерял мяч, спартаковцы унеслись в стремительную контратаку и Луис Адриано забил в пустые ворота с передачи Промеса.
В последние 10 минут «Спартак» сыграл в высшей мере грамотно, быть может, Массимо Каррера нашел рецепт от болезни? После этого матча «Уфа» остается на 8 месте, а москвичи перемещаются на 5-ю позицию – до второго места лишь 5 очков, вся борьба впереди.
Иван Уральский. Rusfootball.info
Чемпионат России
16 тур
Спартак" - "Уфа" 2:1
Голы: Фернандо, 37, Промес, 63, Адриано, 80 - Игбун, 10.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Дмитрий Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков (Самсонов, 87), Попов (Пашалич, 75), Фернандо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
"Уфа": Беленов, Аликин (Фатаи, 90), Тумасян (Обляков, 67), Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек (Кротов, 67), Салатич, Игбун.
Предупреждения: Пауревич, 47, Игбун, 51, Адриано, 51.
В чемпионате России существует считанное число команд, с которыми у московского «Спартака» отрицательный баланс встреч, «Уфа» - из их числа. Но это еще не все, в прошлом году только клуб из Башкортостана смог увезти 3 очка с домашнего стадиона красно-белых. Кроме того, десятикратные еще ни разу не брали верх над маленькой, но гордой командой из Башкортостана на «Открытии» - 1 ничья и 2 поражения. Все эти статистические данные говорили о том, что подопечным Каррере легко не будет. Хотя, если подумать, когда москвичи последний раз не испытывали проблем?
«Уфа» в последнее время набрала неплохой ход: не проигрывает 5 матчей, вернулась в середину таблицы, приложила лидера и доказывает свою состоятельность каждую неделю. А вот «Спартаку» приходится пожинать плоды еврокубковой осени – в среду «народная команда» не только потратила громадное количество сил в Испании, но и впервые проиграла в группе. Из плюсов можно отметить разве что возвращение Ещенко и Зе Луиша в основу. По сравнению с этим матчем Каррера произвел два изменения: Пашалич и Мельгарехо уступили места в основе тому же Зе Луишу и Попову. Сергей Семак также сделал две перестановки – отбывшие дисквалификации Йокич и Тумасян вышли вместо Сухова и Табидзе соответственно.
С первых минут команды начали делать то, что умеют лучше всего: одни – созидать, другие – играть вторым номером на контратаках. Беленову пришлось вступать в игру уже в 6-й на минуте, когда Фернандо попытался положить очередной классный мяч ударом издали – в этот раз не получилось. «Уфа» хоть и забивает мало, но известна тем, что бережно относится к своим моментам, «Спартак» это почувствовал незамедлительно: последовала подача с левого фланга и Сильвестр Игбун головой открыл счет. И вновь недоглядел Дмитрий Комбаров, от которого отклеился нигериец, правда, и центральные защитники действовали не лучшим образом.
Конечно же «Уфа» отошла к своим воротам после забитого мяча, на что имела полное право. Пройти несколько рядов обороны для хозяев представлялось задачей трудновыполнимой, недаром Промес, проводивший за клуб 110-й матч, к середине первого тайма поменял фланг. К этому времени в активе москвичей было лишь несколько дальних ударов и 7 угловых, которые ни во что так и не вылились.
Зато штрафные в этом сезоне явно можно назвать козырем «Спартака». Сначала Промес попытал счастья, правда, с дальней дистанции, а затем пришел черед Фернандо. Бразилец забил очередной искусный гол после того, как неаккуратно перед своей штрафной сыграл капитан «горожан» Павел Аликин. Полузащитник отправил мяч не над стенкой, а под ней, чего вратарь «Уфы» не ожидал. Почему-то в памяти всплыл примерно такой же гол из середины нулевых, который забил Роналдиньо во встрече против бременского «Вердера» в рамках Лиги чемпионов. Ну а у нас после первого тайма табло показывало 1:1.
Если судить по первым минутам второго тайма, то могло показаться, по действиям игроков «Уфы», что осталось играть всего ничего. Но футболисты башкирской команды слишком уж прижались к своим воротам. Даже небольшая потасовка не помогла гостям отодвинуть игру – спартаковцы наращивали и наращивали темп, гол по такому ходу матча был неминуем. Сначала Александр Беленов спас свою команду после прыжка Зе Луиша, но с потрясающим ударом из-за пределов штрафной Квинси Промеса ничего поделать не мог – «куницы» поплатились за слишком уж пассивную игру.
Сергей Семак тут же произвел две замены – на поле вышли Вячеслав Кротов и Иван Обляков. Также главный тренер убрал центрального защитника (в этот раз это был Тумасян) третий матч подряд, в прошлых двух этот тактический ход позволял одержать победы. Кроме того, все мы знаем, как «легендарно» хозяева играют в концовках, поэтому концовка встречи обещала стать крайне-любопытной. Но когда-то же это было закончиться: Иван Обляков потерял мяч, спартаковцы унеслись в стремительную контратаку и Луис Адриано забил в пустые ворота с передачи Промеса.
В последние 10 минут «Спартак» сыграл в высшей мере грамотно, быть может, Массимо Каррера нашел рецепт от болезни? После этого матча «Уфа» остается на 8 месте, а москвичи перемещаются на 5-ю позицию – до второго места лишь 5 очков, вся борьба впереди.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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