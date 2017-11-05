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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Семак: мы получили третий гол, на этом игра закончилась
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от"Спартака" (1:3) в 16-м туре чемпионата России.
"Мы забили первыми, но до перерыва немного позиционных атак проводил "Спартак". Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, но риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась", - сказал Семак.
"Мы забили первыми, но до перерыва немного позиционных атак проводил "Спартак". Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, но риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась", - сказал Семак.
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