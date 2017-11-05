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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" Моуринью
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед" – 1:0.
Чемпионат Англии
11-й тур
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0
Гол: Мората, 55.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста (Рюдигер, 66), Канте, Бакайоко, Фабрегас (Дринкуотер, 79), Алонсо, Мората, Азар (Виллиан, 87).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Джоунс (Феллаини, 62), Смоллинг, Валенсия, Матич, Эррера (Лингард, 78), Мхитарян (Марсьяль, 62), Янг, Рэшфорд, Лукаку.
Предупреждения: Бакайоко, 20. Джоунс, 49. Эррера, 51. Феллаини, 71.
Чемпионат Англии
11-й тур
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0
Гол: Мората, 55.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста (Рюдигер, 66), Канте, Бакайоко, Фабрегас (Дринкуотер, 79), Алонсо, Мората, Азар (Виллиан, 87).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Джоунс (Феллаини, 62), Смоллинг, Валенсия, Матич, Эррера (Лингард, 78), Мхитарян (Марсьяль, 62), Янг, Рэшфорд, Лукаку.
Предупреждения: Бакайоко, 20. Джоунс, 49. Эррера, 51. Феллаини, 71.
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