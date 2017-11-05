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Симоне Дзадза проигнорировал рукопожатие с главным тренером (фото)

Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза резко отреагировал на решение главного тренера Марселино Гарсии заменить форварда во время матча 11-го тура чемпионата Испании с "Леганесом", сообщает Marca.

Итальянец оказался недоволен заменой на 78-й минуте и отказался от рукопожатия с главным тренером "Валенсии". Остальным, кто сидел на скамейке, Дзадза руки пожал.

Теги: Дзадза Валенсия
Сегодня, 23:17
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