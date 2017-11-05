Симоне Дзадза проигнорировал рукопожатие с главным тренером (фото)

They may have won, but Simone Zaza wasn't happy at being substituted!



He rejected Marcelino's handshake ??https://t.co/lfh7oXY43D pic.twitter.com/F8mRv8ktu0 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) November 5, 2017

Форвард "Валенсии" Симоне Дзадза резко отреагировал на решение главного тренера Марселино Гарсии заменить форварда во время матча 11-го тура чемпионата Испании с "Леганесом", сообщает Marca.Итальянец оказался недоволен заменой на 78-й минуте и отказался от рукопожатия с главным тренером "Валенсии". Остальным, кто сидел на скамейке, Дзадза руки пожал.