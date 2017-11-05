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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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23:43
Андрей Червиченко: это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матч "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время (3)
Андрей Червиченко: это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матч "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время (3)
22:43
Андрей Канчельскис: "Ура!" было в чемпионате СССР, сейчас с нашим футболом происходит беда (1)
Андрей Канчельскис: "Ура!" было в чемпионате СССР, сейчас с нашим футболом происходит беда (1)
22:26
Валерий Рейнгольд: "Спартак" сокращает тот большой отрыв и потихоньку включается в чемпионскую гонку (10)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" сокращает тот большой отрыв и потихоньку включается в чемпионскую гонку (10)
21:23
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (10)
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (10)
20:53
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20:52
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20:04
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Владимир Пономарев: надо отдать должное Карасеву, он справился и отсудил матч на хорошем уровне (1)
17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
"Вольфсбург" в седьмой раз подряд сыграл вничью
"Вольфсбург" дома сыграл вничью с "Гертой" в матче 11-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
11 тур
"Вольфсбург" - "Герта" 1:1
Голы: Ибишевич, 1, Малли, 41, Гомес, 44, Рекик, 53, Ориги, 60, Зельке, 83
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Тиссеран, Кнохе, Брукс, Арнольд, Малли, Гилявоги, Дидави, Гомес, Ориги (Блащиковски, 83)
"Герта": Ярстейн, Пекарик (Эшвайн, 55), Платтенхардт, Штарк (Майер, 28), Лангкамп, Рекик, Вайзер, Шелбред, Лацаро, Калу (Зельке, 67), Ибишевич
Предупреждения: Шелбред, 20, Тиссеран, 90+1
Чемпионат Германии
11 тур
"Вольфсбург" - "Герта" 1:1
Голы: Ибишевич, 1, Малли, 41, Гомес, 44, Рекик, 53, Ориги, 60, Зельке, 83
"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Тиссеран, Кнохе, Брукс, Арнольд, Малли, Гилявоги, Дидави, Гомес, Ориги (Блащиковски, 83)
"Герта": Ярстейн, Пекарик (Эшвайн, 55), Платтенхардт, Штарк (Майер, 28), Лангкамп, Рекик, Вайзер, Шелбред, Лацаро, Калу (Зельке, 67), Ибишевич
Предупреждения: Шелбред, 20, Тиссеран, 90+1
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