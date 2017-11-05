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"Вольфсбург" в седьмой раз подряд сыграл вничью

"Вольфсбург" дома сыграл вничью с "Гертой" в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

11 тур

"Вольфсбург" - "Герта" 1:1

Голы: Ибишевич, 1, Малли, 41, Гомес, 44, Рекик, 53, Ориги, 60, Зельке, 83

"Вольфсбург": Кастельс, Верхаг, Тиссеран, Кнохе, Брукс, Арнольд, Малли, Гилявоги, Дидави, Гомес, Ориги (Блащиковски, 83)

"Герта": Ярстейн, Пекарик (Эшвайн, 55), Платтенхардт, Штарк (Майер, 28), Лангкамп, Рекик, Вайзер, Шелбред, Лацаро, Калу (Зельке, 67), Ибишевич

Предупреждения: Шелбред, 20, Тиссеран, 90+1
Теги: Вольфсбург Герта
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