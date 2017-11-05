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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Канчельскис: "Ура!" было в чемпионате СССР, сейчас с нашим футболом происходит беда
Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед», комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой итог дерби «Локомотив» - ЦСКА в 16-м туре чемпионата России (2:2), назвал ничейный результат закономерным, отметил гол хавбека «Локо» Антона Миранчука, а также сравнил московское дерби с матчем чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Арсенал» (3:1).
- Результат для ЦСКА довольно плохой, для «Локомотива» же — очень даже позитивный, поскольку он позволяет команде сохранить лидерство - сказал Канчельскис. - Но в принципе этот счет по этой игре закономерен. Впрочем, до игры многие полагали, что они сыграют вничью. Ведь и та, и другая команда терять очки не может. Для них это сейчас непозволительно. Тем более для ЦСКА, который хочет попасть на будущий сезон в Лигу чемпионов.
- Эмоции в этом матче кипели и у игроков, и у тренеров...
- Эмоции в футболе — нормальное явление. Футбол — это сам по себе эмоциональный вид спорта. Никто не любит проигрывать. Не надо из этого делать что-то особенное. Если после игры пожали друг другу руки, уже хорошо.
- Согласны с назначением пенальти в ворота ЦСКА?
- Не могу ответить на этот вопрос, потому что параллельно я также смотрел и матч «Манчестер Сити» - «Арсенал», отвлекался и не видел этого момента. Если бы видел, ответил бы.
- Какой матч больше понравился?
- Разница есть, конечно. И не в нашу пользу. Чувство, что наш футбол похоронили. Нам еще много лет надо идти к тому уровню, что в Английской премьер-лиге. У нас постоянно кричат, что все у нас хорошо. А на самом деле все тише и тише у нас футбол. Но все равно кричат «Ура!». «Ура!» было в чемпионате СССР, а сейчас с нашим футболом происходит беда.
- И тем не менее в этом матче мы увидели четыре мяча. И не в одни ворота.
- Да. Четыре гола - это хорошо. Мне в этом матче понравился гол Антона Миранчука. Есть, конечно, в этой игре хорошие эпизоды. Ее никак нельзя назвать катастрофой. Но это отдельные эпизоды и отдельные футболисты. Они всегда у нас будут появляться. У нас страна большая. Если мы будем работать в правильном направлении, то футболисты у нас будут расти. Но если мы будем двигаться в том же русле, что сейчас, то это хороших перспектив не сулит. Надо понимать, чего мы изначально хотим. Поэтому разница между нашим и английским чемпионатом очевидна, но в любом случае надо играть и бороться.
- Результат для ЦСКА довольно плохой, для «Локомотива» же — очень даже позитивный, поскольку он позволяет команде сохранить лидерство - сказал Канчельскис. - Но в принципе этот счет по этой игре закономерен. Впрочем, до игры многие полагали, что они сыграют вничью. Ведь и та, и другая команда терять очки не может. Для них это сейчас непозволительно. Тем более для ЦСКА, который хочет попасть на будущий сезон в Лигу чемпионов.
- Эмоции в этом матче кипели и у игроков, и у тренеров...
- Эмоции в футболе — нормальное явление. Футбол — это сам по себе эмоциональный вид спорта. Никто не любит проигрывать. Не надо из этого делать что-то особенное. Если после игры пожали друг другу руки, уже хорошо.
- Согласны с назначением пенальти в ворота ЦСКА?
- Не могу ответить на этот вопрос, потому что параллельно я также смотрел и матч «Манчестер Сити» - «Арсенал», отвлекался и не видел этого момента. Если бы видел, ответил бы.
- Какой матч больше понравился?
- Разница есть, конечно. И не в нашу пользу. Чувство, что наш футбол похоронили. Нам еще много лет надо идти к тому уровню, что в Английской премьер-лиге. У нас постоянно кричат, что все у нас хорошо. А на самом деле все тише и тише у нас футбол. Но все равно кричат «Ура!». «Ура!» было в чемпионате СССР, а сейчас с нашим футболом происходит беда.
- И тем не менее в этом матче мы увидели четыре мяча. И не в одни ворота.
- Да. Четыре гола - это хорошо. Мне в этом матче понравился гол Антона Миранчука. Есть, конечно, в этой игре хорошие эпизоды. Ее никак нельзя назвать катастрофой. Но это отдельные эпизоды и отдельные футболисты. Они всегда у нас будут появляться. У нас страна большая. Если мы будем работать в правильном направлении, то футболисты у нас будут расти. Но если мы будем двигаться в том же русле, что сейчас, то это хороших перспектив не сулит. Надо понимать, чего мы изначально хотим. Поэтому разница между нашим и английским чемпионатом очевидна, но в любом случае надо играть и бороться.
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