Денис Глушаков: мы непредсказуемая команда и не знаем, чего от себя ожидать

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1) ушел от ответа на вопрос о планах команды на сезон."Мы бьемся всегда, в каждом матче. Бывают игры и случаи, когда мы не побеждаем, что становится для всех трагедией. "Спартак" идет от матча к матчу. Мы – непредсказуемая команда, которая может победить, а после провести тяжелую встречу с Нальчиком, а потом обыграть "Севилью".Сейчас ребята, которые не поеду в сборные, отдохнут. Другие же подготовят себя к тяжелым матчам. Мы все понимаем. Игры с последними 5-6 командами из нижней части турнирной таблицы сложны для нас, если посмотреть на статистику. Повторюсь, что мы непредсказуемая команда и не знаем, чего от себя ожидать", – сказал Глушаков в эфире программы "После футбола".