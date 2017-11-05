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Денис Глушаков: мы непредсказуемая команда и не знаем, чего от себя ожидать

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 16-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:1) ушел от ответа на вопрос о планах команды на сезон.

"Мы бьемся всегда, в каждом матче. Бывают игры и случаи, когда мы не побеждаем, что становится для всех трагедией. "Спартак" идет от матча к матчу. Мы – непредсказуемая команда, которая может победить, а после провести тяжелую встречу с Нальчиком, а потом обыграть "Севилью".

Сейчас ребята, которые не поеду в сборные, отдохнут. Другие же подготовят себя к тяжелым матчам. Мы все понимаем. Игры с последними 5-6 командами из нижней части турнирной таблицы сложны для нас, если посмотреть на статистику. Повторюсь, что мы непредсказуемая команда и не знаем, чего от себя ожидать", – сказал Глушаков в эфире программы "После футбола".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 23:04
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Да Пизди ты как Реййнгольд.в Москве.

зачем же ты так нарезался кот?))заливаешь безголевую засуху Зенита?
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:19) #
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online

Да Пизди ты как Реййнгольд.в Москве.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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