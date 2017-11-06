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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гурам Аджоев: останавливаться на достигнутом тульский "Арсенал" не собирается
Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поделился мыслями после матча 16-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1).
"Провели хороший матч: в целом и от качества игры, и естественно, от результата есть удовлетворение. Плюс не надо забывать, что это Хабаровск, длинный перелет, смена часовых поясов. Очень немногим командам удается увезти три очка отсюда. Уходим на перерыв, связанный с играми сборных, с хорошим настроением. Но аппетит приходит во время еды: останавливаться на достигнутом не собираемся и будем ставить задачу побеждать в каждой следующей игре. Тем более наш пример как раз показывает, что ничего невозможного в этом нет", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
"Провели хороший матч: в целом и от качества игры, и естественно, от результата есть удовлетворение. Плюс не надо забывать, что это Хабаровск, длинный перелет, смена часовых поясов. Очень немногим командам удается увезти три очка отсюда. Уходим на перерыв, связанный с играми сборных, с хорошим настроением. Но аппетит приходит во время еды: останавливаться на достигнутом не собираемся и будем ставить задачу побеждать в каждой следующей игре. Тем более наш пример как раз показывает, что ничего невозможного в этом нет", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
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