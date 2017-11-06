Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Гурам Аджоев: останавливаться на достигнутом тульский "Арсенал" не собирается

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поделился мыслями после матча 16-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (2:1).

"Провели хороший матч: в целом и от качества игры, и естественно, от результата есть удовлетворение. Плюс не надо забывать, что это Хабаровск, длинный перелет, смена часовых поясов. Очень немногим командам удается увезти три очка отсюда. Уходим на перерыв, связанный с играми сборных, с хорошим настроением. Но аппетит приходит во время еды: останавливаться на достигнутом не собираемся и будем ставить задачу побеждать в каждой следующей игре. Тем более наш пример как раз показывает, что ничего невозможного в этом нет", - цитирует Аджоева "Р-Спорт".
Теги: Аджоев Арсенал Тула СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:00
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Угор Голов (Сегодня, 19:24) #
  • -1
  •  (1)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 6.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.