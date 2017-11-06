Форвард "Лиона" Фекир спровоцировал беспорядки на матче с "Сент-Этьеном" (видео)

"Сент-Этьен" на своем поле в рамках 12-го тура чемпионата Франции проигрывает "Лиону" со счетом 0:5. Пятый гол в ворота соперников забил нападающий гостей Набиль Фекир.Футболист поле гола отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция. Встреча возобновилась спустя 30 минут. Клеман Турпен, главный судья, дал финальный свисток за минуту до конца положенных 90 минут.