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Форвард "Лиона" Фекир спровоцировал беспорядки на матче с "Сент-Этьеном" (видео)

"Сент-Этьен" на своем поле в рамках 12-го тура чемпионата Франции проигрывает "Лиону" со счетом 0:5. Пятый гол в ворота соперников забил нападающий гостей Набиль Фекир.

Футболист поле гола отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция. Встреча возобновилась спустя 30 минут. Клеман Турпен, главный судья, дал финальный свисток за минуту до конца положенных 90 минут.



Теги: Лион Сент-Этьен
Сегодня, 01:11
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Скромнее нужно быть, особенно на выезде.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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