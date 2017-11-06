Форвард "Лиона" Фекир спровоцировал беспорядки на матче с "Сент-Этьеном" (видео)

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Футболист поле гола отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция. Встреча возобновилась спустя 30 минут. Клеман Турпен, главный судья, дал финальный свисток за минуту до конца положенных 90 минут.
Футболист поле гола отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция. Встреча возобновилась спустя 30 минут. Клеман Турпен, главный судья, дал финальный свисток за минуту до конца положенных 90 минут.
.@ASSEofficiel 0-5 @OL— OL_Plus (@OL_Plus) November 5, 2017
le chambrage post-but de @NabilFekir (match toujours interrompu)
(84e mn)#TeamOL #ASSEOL #Derby pic.twitter.com/TNhZzXjgY5
CRS game ????? ... d?bordement et tension apr?s le chambrage de @NabilFekir !! #ASSEOL #Derby @ASSEofficiel @OL #ASSE #Fekir #Lyon pic.twitter.com/1kZCHu0G8X— Micka?l Pereira (@mickap33) November 5, 2017
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