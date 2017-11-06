Фанаты "Марселя": Эвра, пошел на *** (фото)

Marseille fans to Evra: 'You thought you were bigger than the club & fans. We don't want you in our colours. F**k off Evra' pic.twitter.com/zYox3Rhn8v — Coral (@Coral) November 5, 2017

Болельщики "Марселя" во время матча 12-го тура чемпионата Франции с "Каном" (5:0) посвятили баннер защитнику Патрису Эвра.Напомним, на минувшей неделе перед началом матча Лиги Европы "Гимарайншем" француз получил красную карточку, ударив ногой по голове фаната "Марселя"."Ты думал, что ты больше клуба. Мы не хотим видеть тебя в наших цветах. Пошел на …, Эвра", – написали фанаты.