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Игорь Чугайнов: почему играл Коченков? Медведев свой шанс не использовал

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов рассказал, что ему понравился матч железнодорожников с ЦСКА (2:2) в 16-м туре чемпионата России и прокомментировал ситуацию с вратарями в "Локо".

– Юрий Семин назвал игру потрясающей.

– А вот с этим трудно не согласиться. Именно такие матчи пробуждают интерес к российскому чемпионату. За 90 минут, которые пролетели на одном дыхании, было всё – интрига, голы, пенальти, быстрые комбинации, отчаянная борьба с первой до последней секунды...

– Как полагаете, почему вместо Гильерме в основе появился Коченков, а не Медведев?

– На этот вопрос могут ответить лишь Семин и Заур Хапов, который в "Локомотиве" тренирует вратарей. Думаю, кто лучше готов психологически, тот и вышел на поле. К тому же Медведев в матче с "Шерифом" свой шанс не использовал, - передает его слова "СЭ".
Теги: Чугайнов Локомотив
Сегодня, 07:55
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