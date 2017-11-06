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Набиль Фекир: я просто отпраздновал гол, ни о чем не жалею

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир объяснил свое поведение во время матча первенства Франции с "Сент-Этьеном" (5:0). Напомним, после забитого гола футболист показа свою футболку фанатам соперника, после чего около сотни болельщиков прорвались на поле.

"Наверное, болельщикам не понравился этот жест. Но в моих действиях не было какого-то злого умысла, я просто таким образом отпраздновал забитый гол. И я не жалею о том, что сделал", - цитирует Фекира L`Equipe.
Теги: Лион Сент-Этьен
Сегодня, 08:02
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