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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бывший защитник "Сток Сити" и "Шерифа" умер в возрасте 25 лет
Бывший защитник "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра скончался в Бразилии в возрасте 25 лет. У футболиста произошел сердечный приступ во время игры с друзьями в футбол.
"Несколько часов назад не стало хорошего человека и прекрасного футболиста. Скончался бывший игрок ФК "Шериф" Дионатан Тейшейра.
Весь коллектив ФК "Шериф", от простых рабочих до руководства клуба, потрясен трагической новостью. Боль утраты велика. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дионатана. Он навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении на сайте "Шерифа".
Соболезнования в связи со смертью игрока выразила и пресс-служба "Сток Сити".
"Несколько часов назад не стало хорошего человека и прекрасного футболиста. Скончался бывший игрок ФК "Шериф" Дионатан Тейшейра.
Весь коллектив ФК "Шериф", от простых рабочих до руководства клуба, потрясен трагической новостью. Боль утраты велика. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дионатана. Он навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении на сайте "Шерифа".
Соболезнования в связи со смертью игрока выразила и пресс-служба "Сток Сити".
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