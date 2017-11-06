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Бывший защитник "Сток Сити" и "Шерифа" умер в возрасте 25 лет

Бывший защитник "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра скончался в Бразилии в возрасте 25 лет. У футболиста произошел сердечный приступ во время игры с друзьями в футбол.

"Несколько часов назад не стало хорошего человека и прекрасного футболиста. Скончался бывший игрок ФК "Шериф" Дионатан Тейшейра.

Весь коллектив ФК "Шериф", от простых рабочих до руководства клуба, потрясен трагической новостью. Боль утраты велика. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дионатана. Он навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении на сайте "Шерифа".

Соболезнования в связи со смертью игрока выразила и пресс-служба "Сток Сити".
Теги: Шериф Сток Сити
Сегодня, 08:14
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