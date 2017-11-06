Мауро Икарди не сможет сыграть против сборной России

Форвард "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди не сыграет в товарищеском матче против сборной России, передает пресс-служба аргентинской команды в твиттере.Сообщается, что у футболиста выявлена травма подколенного сухожилия. Напомним, матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября на стадионе "Лужники".