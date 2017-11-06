Сборная Аргентины отменила утреннюю тренировку на "Открытие Арене"

Сборная Аргентины отменила тренировку на стадионе "Открытие Арена", информирует пресс-служба команды в твиттере. Занятие было запланировано на утро 6 ноября.Аргентинцы продолжат подготовку к игре с Россией в отеле в закрытом режиме, а уже во второй половине дня выйдут на поле.