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Лионель Месси прилетел в Москву (видео)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прилетел в Москву на товарищеский матч со сборной России, передает пресс-служба команды в твиттере.
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Матч состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники".

Теги: Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 09:27
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