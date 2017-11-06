Фабио Каннаваро покинул "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро ушел с поста главного тренера "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который занял третье место в чемпионате Китая.44-летнего специалиста в должности сменит португалец Паулу Соуза, ранее возглавлявший итальянскую "Фиорентину", швейцарский "Базель", английские "Лестер" и "КПР".По данным СМИ, Каннаваро, выведший "Тяньцзинь" в китайскую суперлигу по итогам 2016 года, является одним из главных претендентов на пост рулевого другой китайской команды - "Гуанчжоу Эвергранд". Ранее бразилец Луис Фелипе Сколари подтвердил, что покидает "Гуанчжоу", который в октябре в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая.