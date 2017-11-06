Опрос:

Новости партнеров

Фабио Каннаваро покинул "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро ушел с поста главного тренера "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который занял третье место в чемпионате Китая.

44-летнего специалиста в должности сменит португалец Паулу Соуза, ранее возглавлявший итальянскую "Фиорентину", швейцарский "Базель", английские "Лестер" и "КПР".

По данным СМИ, Каннаваро, выведший "Тяньцзинь" в китайскую суперлигу по итогам 2016 года, является одним из главных претендентов на пост рулевого другой китайской команды - "Гуанчжоу Эвергранд". Ранее бразилец Луис Фелипе Сколари подтвердил, что покидает "Гуанчжоу", который в октябре в седьмой раз подряд стал чемпионом Китая.

Р-Спорт
Теги: Каннаваро
Сегодня, 10:41
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Поторопился! Мог бы и РФПЛ какой-нибудь клуб возглавить... relaxed
Регистрация: 3.06.2014
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ОРЛОВ-БАКЛАНОВ..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Он так и не научился произносить название клуба и решил уйти. На смену ему придёт гена орлов.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.