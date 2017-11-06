Серхио Рамос: Роналду остается недовольным, если не забивает

Капитан "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу в матче испанской Примеры над "Лас-Пальмасом" (3:0)."Криштиану остается недовольным, если не забивает. Но он помогает команде решить исход матча. Мы не волнуемся, что Роналду и Бензема мало забили, главное - это победы.Гол Асенсио получился фантастическим. Он получает игровое время и наслаждается этим. Мы не грузим молодого игрока особыми ожиданиями, но он уже важная часть команды", - передает слова Рамоса Marca.