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Валерий Газзаев: работа Семина - это пример для наших молодых тренеров

Российский тренер Валерий Газзаев высказал мнение о работе Юрия Семина и других тренеров в премьер-лиге.

"Еще не так давно говорили о сложных взаимоотношениях Семина и руководства клуба, президент которого его публично критиковал, возникали трения по поводу тех или иных приобретений игроков. Но результат в такой ситуации все сглаживает. У победы сто отцов, а поражение - сирота, как говорится.

Сегодня, когда есть результат, конечно, все уже считаются к нему причастными. Работа Семина - это пример для нашей молодежи. Я сожалею, что не работает Олег Иванович Романцев, у которого очень много идей. Мы видим уровень работы Тарханова, Гаджиева и других тренеров старой школы", - передает слова Газзаева "Собеседник".
Теги: Семин Газзаев
Сегодня, 11:24
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№1 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Тарханов то тут причем)
Регистрация: 2.06.2017
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