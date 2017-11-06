Сборная Шотландии может провести товарищеский матч с Аргентиной

Сборная Шотландии может провести товарищеский матч со сборной Аргентины в Марокко в марте следующего года, сообщает Daily Mail.Временно исполняющий обязанности главного тренера шотландцев Малки Маккей подтвердил, что состоялись переговоры с представителями Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) о возможном проведении матча Марокко - Шотландия в африканской стране. Однако марокканцы, претендующие на проведение чемпионата мира-2026, рассчитывают организовать серию матчей и рассматривают вариант с мини-турниром, в котором примут участие три сборные.Ожидается, что игры с шотландцами и аргентинцами состоятся в Агадире."Мы сыграет с Аргентиной, 100%. Они уже подтвердили, что Лионель Месси приедет. Также будут и другие матчи, мы хотим доказать, что у нас есть условия для организации больших игр", - сказал президент FRMF Фаузи Лакджа.