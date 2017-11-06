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"Амкар" и "Урал" сыграют контрольный матч

"Амкар" во время паузы в чемпионате России на матчи сборных проведет контрольную встречу с "Уралом".

Матч запланирован на 12 ноября, информирует пресс-служба пермяков.
Теги: Амкар Урал
Сегодня, 11:50
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