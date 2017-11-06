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МВД не намерено вводить уголовную ответственность для перекупщиков билетов на ЧМ-2018

В МВД России не видят целесообразности в введении уголовной ответственности для перекупщиков билетов на матчи чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС.

"Структурными подразделениями МВД России проведен анализ имеющихся в распоряжении законодательных актов зарубежных стран по указанному направлению деятельности, по результатам которого в Минспорт России направлено письмо о нецелесообразности введения уголовной ответственности за указанные деяния", - отметили в пресс-службе ведомства.
Сегодня, 11:58
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№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
заголовок из пальца высосали. это ж надо такую бредятину сочинить.
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А уголовный кодекс у нас МВД принимает? Или они сами решают, как пользоваться УК.

Вот ведь сцуки. Хотим применим, хотим нет. А вернее, кого захотим , того привлечём. а кого нельзя трогать - не будем.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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