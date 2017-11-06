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Сборная России поприветствовала команду Аргентины

Пресс-служба сборной России поприветствовала команду Аргентины в Москве.

"Добро пожаловать в Россию, Аргентина!" - говорится в сообщении в твиттере.

Напомним, матч Россия - Аргентина пройдет 11 ноября в "Лужниках", начало - в 16.00 мск.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:37
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