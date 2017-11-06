Сборная России поприветствовала команду Аргентины

Пресс-служба сборной России поприветствовала команду Аргентины в Москве."Добро пожаловать в Россию, Аргентина!" - говорится в сообщении в твиттере.Напомним, матч Россия - Аргентина пройдет 11 ноября в "Лужниках", начало - в 16.00 мск.