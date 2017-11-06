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Паредес, Маммана и Ригони прибыли в расположение сборной Аргентины

Футболисты "Зенита" Леандро Паредес, Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони прибыли в расположение сборной Аргентины в Москве, передает "СЭ".

Напомним, игроки сине-бело-голубых попали в заявку национальной команды для участия в товарищеских матчах против России и Нигерии.

В окончательный список также попал еще один игрок "Зенита" Матиас Краневиттер.
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 12:58
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(1)
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
мельчает Аргентина


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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