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Сборная Германии презентовала форму на ЧМ-2018 (фото)

Сборная Германии официально представила форму на чемпионат мира-2018, передает пресс-служба бундестим.

Комплект будет выполнен в белом цвете с черными вставками.

Теги: Сборная Германии
Сегодня, 13:00
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