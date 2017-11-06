Кристиан Ансальди вызван в сборную Аргентины

Бывший защитник "Зенита" и "Рубина" Кристиан Ансальди, выступающий за итальянский "Торино", вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с командами России и Нигерии.31-летний Ансальди заменит игрока лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью, получившего травму, передает пресс-служба аргентинцев в твиттере.