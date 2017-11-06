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Кристиан Ансальди вызван в сборную Аргентины

Бывший защитник "Зенита" и "Рубина" Кристиан Ансальди, выступающий за итальянский "Торино", вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с командами России и Нигерии.

31-летний Ансальди заменит игрока лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью, получившего травму, передает пресс-служба аргентинцев в твиттере.
Теги: Ансальди Сборная Аргентины
Сегодня, 13:33
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№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
сб.арентины это Ласковый май в совковое время. интересно к нам приедет 47 или 66 состав?
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: Шмайхель (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Короче вызовут всех зенитовских аргентинцев + игравших / играющих в чемпионатах бывшего СССР и привезут этот эрзац к нам.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:41) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
мда......такая Аргентина шо пипец.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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