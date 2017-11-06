Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Патрис Эвра: спасибо всем настоящим фанатам "Марселя"

Защитник "Марселя" Патрис Эвра, отстраненный от работы с командой за инцидент перед матчем Лиги Европы с португальской "Виторией", поблагодарил за поддержку "настоящих" болельщиков французской команды.

Напомним, Эвра был удален с поля до начала матча Лиги Европы за удар ногой в голову одного из болельщиков марсельской команды.

"Я действительно горжусь вами, парни. Я получаю много слов поддержки. Спасибо всем настоящим фанатам "Марселя", - написал Эвра в Instagram.
Теги: Эвра Марсель
Сегодня, 13:40
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, Кантона из тебя не вышел. Копия всегда говно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.