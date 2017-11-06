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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Патрис Эвра: спасибо всем настоящим фанатам "Марселя"
Защитник "Марселя" Патрис Эвра, отстраненный от работы с командой за инцидент перед матчем Лиги Европы с португальской "Виторией", поблагодарил за поддержку "настоящих" болельщиков французской команды.
Напомним, Эвра был удален с поля до начала матча Лиги Европы за удар ногой в голову одного из болельщиков марсельской команды.
"Я действительно горжусь вами, парни. Я получаю много слов поддержки. Спасибо всем настоящим фанатам "Марселя", - написал Эвра в Instagram.
Напомним, Эвра был удален с поля до начала матча Лиги Европы за удар ногой в голову одного из болельщиков марсельской команды.
"Я действительно горжусь вами, парни. Я получаю много слов поддержки. Спасибо всем настоящим фанатам "Марселя", - написал Эвра в Instagram.
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