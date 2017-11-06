Патрис Эвра: спасибо всем настоящим фанатам "Марселя"

Защитник "Марселя" Патрис Эвра, отстраненный от работы с командой за инцидент перед матчем Лиги Европы с португальской "Виторией", поблагодарил за поддержку "настоящих" болельщиков французской команды.Напомним, Эвра был удален с поля до начала матча Лиги Европы за удар ногой в голову одного из болельщиков марсельской команды."Я действительно горжусь вами, парни. Я получаю много слов поддержки. Спасибо всем настоящим фанатам "Марселя", - написал Эвра в Instagram.