Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:13
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (8)
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (8)
Вчера, 23:43
Андрей Червиченко: это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матчи "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время (22)
Андрей Червиченко: это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матчи "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время (22)
Экс- футболист "Барселоны" Ривалдо стал дедом
Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо стал дедом в 45 лет.
Чемпион мира-2002 сообщил об этом на своей странице в Инстаграме. У его 22-летнего сына Ривалдиньо, выступающего за бухарестское "Динамо", и его супруги родился сын Дави.
"Спасибо господу за этот дар. Поздравляю моего сына и невестку", - написал Ривалдо.
Чемпион мира-2002 сообщил об этом на своей странице в Инстаграме. У его 22-летнего сына Ривалдиньо, выступающего за бухарестское "Динамо", и его супруги родился сын Дави.
"Спасибо господу за этот дар. Поздравляю моего сына и невестку", - написал Ривалдо.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.