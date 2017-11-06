Экс- футболист "Барселоны" Ривалдо стал дедом

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо стал дедом в 45 лет.Чемпион мира-2002 сообщил об этом на своей странице в Инстаграме. У его 22-летнего сына Ривалдиньо, выступающего за бухарестское "Динамо", и его супруги родился сын Дави."Спасибо господу за этот дар. Поздравляю моего сына и невестку", - написал Ривалдо.