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Экс- футболист "Барселоны" Ривалдо стал дедом

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо стал дедом в 45 лет.

Чемпион мира-2002 сообщил об этом на своей странице в Инстаграме. У его 22-летнего сына Ривалдиньо, выступающего за бухарестское "Динамо", и его супруги родился сын Дави.

"Спасибо господу за этот дар. Поздравляю моего сына и невестку", - написал Ривалдо.
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: ANDR74 Сибирь (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Надеюсь, симуляция ему не передастся от дедушки
Регистрация: 27.08.2010
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