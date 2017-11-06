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"Вест Хэм" объявил об увольнении Славена Билича

Славен Билич покинул пост главного тренера "Вест Хэма", информирует официальный сайт "молотобойцев".

Руководство поблагодарило хорватского специалиста за 2,5 года работы. Четыре члена тренерского штаба Билича также покидают команду. Имя нового главного тренера будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.

"Вест Хэм" после 11 туров чемпионата Англии занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.
Теги: Вест Хэм Билич
Сегодня, 14:39
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Леня следующий.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 14:41) #
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Болеет за:
ЦСКА
отмучались парни


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Гинер, продай клуб!!!
Регистрация: 27.03.2011
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