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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Вест Хэм" объявил об увольнении Славена Билича
Славен Билич покинул пост главного тренера "Вест Хэма", информирует официальный сайт "молотобойцев".
Руководство поблагодарило хорватского специалиста за 2,5 года работы. Четыре члена тренерского штаба Билича также покидают команду. Имя нового главного тренера будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.
"Вест Хэм" после 11 туров чемпионата Англии занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.
Руководство поблагодарило хорватского специалиста за 2,5 года работы. Четыре члена тренерского штаба Билича также покидают команду. Имя нового главного тренера будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.
"Вест Хэм" после 11 туров чемпионата Англии занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.
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