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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роман Бабаев: какой смысл Головину ехать в сборную? Его лечить нужно
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник Александр Головин не поедет в сборную России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.
"У Головина мышечная травма. К сожалению, он получил ее в безобидной ситуации – на тренировке накануне матча. Надеюсь, что пропустит максимум пару недель.
Думаю, в сборную он не поедет. Какой в этом смысл? Его лечить сейчас нужно", - передает слова Бабаева "Чемпионат".
"У Головина мышечная травма. К сожалению, он получил ее в безобидной ситуации – на тренировке накануне матча. Надеюсь, что пропустит максимум пару недель.
Думаю, в сборную он не поедет. Какой в этом смысл? Его лечить сейчас нужно", - передает слова Бабаева "Чемпионат".
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