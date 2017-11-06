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Роман Бабаев: какой смысл Головину ехать в сборную? Его лечить нужно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что полузащитник Александр Головин не поедет в сборную России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.

"У Головина мышечная травма. К сожалению, он получил ее в безобидной ситуации – на тренировке накануне матча. Надеюсь, что пропустит максимум пару недель.

Думаю, в сборную он не поедет. Какой в этом смысл? Его лечить сейчас нужно", - передает слова Бабаева "Чемпионат".
Теги: Бабаев Головин Сборная России
Сегодня, 14:46
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7
(1)
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Стасик простите за выражение "супердятел"
нам хватило Евро 2016 и трусливого суперскунса хоторый сейчас кончает на Туманном Альбионе Халл Сити ( да и по..й),
нужно забить на свое эго и вернутьв сборную Денисова,
он в Локо вместе с Лехой Миранчуком и Фернадесом тащит команду на 1 месте!!!
хватит нам уже вечных сборно - позоров!!!


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:45) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartak СССР
конюшня гнилая,думают умнее всех

Умнее тебя уж точно


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:18) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба №2 - сначала "не буду играть, у меня травма" а потом "хочу в сборную".
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 15:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
хать должны все,а тренеры сборной должны решить.играть или нет

Т.е. приехать на костылях, врачи и тренера обследуют за неделю, и примут решение - играть! Ну и ну! Дзагоев уже сыграл так разок,месяц лечился! Хватит!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
конюшня гнилая,думают умнее всех
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:59) #
  • +2
  •  (6)

ну тогда зачем ехать зобнину и глушакову. что за бред!? ехать должны все,а тренеры сборной должны решить.играть или нет
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:58) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
А кто лекции Стаса слушать будет? Стас любит лекции читать и собой любоваться.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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