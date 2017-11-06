Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сборная Испании показала новую форму (фото)

Компания adidas представила форму сборной Испании на чемпионат мира в России.

"Домашний комплект вдохновлен формой сборной Испании на ЧМ-1994 в США.

Динамичный графический принт из красных, желтых и синих ромбов отсылает к дизайну культовой футболки и символизирует скорость и энергию – фирменный стиль "Красной фурии", – сказано в пресс-релизе компании производителя.

Теги: Сборная Испании
Сегодня, 14:59
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.