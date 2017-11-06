Сборная Испании показала новую форму (фото)

Компания adidas представила форму сборной Испании на чемпионат мира в России."Домашний комплект вдохновлен формой сборной Испании на ЧМ-1994 в США.Динамичный графический принт из красных, желтых и синих ромбов отсылает к дизайну культовой футболки и символизирует скорость и энергию – фирменный стиль "Красной фурии", – сказано в пресс-релизе компании производителя.