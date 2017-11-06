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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Червиченко: это какими надо быть безмозглыми людьми, которые планируют матчи "Спартака" и "Зенита" в одно и то же время (22)
Сборная Испании показала новую форму (фото)
Компания adidas представила форму сборной Испании на чемпионат мира в России.
"Домашний комплект вдохновлен формой сборной Испании на ЧМ-1994 в США.
Динамичный графический принт из красных, желтых и синих ромбов отсылает к дизайну культовой футболки и символизирует скорость и энергию – фирменный стиль "Красной фурии", – сказано в пресс-релизе компании производителя.
"Домашний комплект вдохновлен формой сборной Испании на ЧМ-1994 в США.
Динамичный графический принт из красных, желтых и синих ромбов отсылает к дизайну культовой футболки и символизирует скорость и энергию – фирменный стиль "Красной фурии", – сказано в пресс-релизе компании производителя.
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