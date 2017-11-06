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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Широков сыграл против режиссера Эмира Кустурицы
Известный режиссёр Эмир Кустурица принял участие в благотворительном футбольном матче, который состоялся на манеже "Метеор".
Его команда играла против команды правительства Московской области, передает "Чемпионат".
Матч был проведён для сбора средств на лечение тяжелобольных детей. Игра закончилась со счётом 8:6 в пользу команды правительства Московской области. В её составе играл глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, он забил два гола.
Кустурица, который во втором тайме не забил пенальти, в концовке матча был заменён под аплодисменты.
Его команда играла против команды правительства Московской области, передает "Чемпионат".
Матч был проведён для сбора средств на лечение тяжелобольных детей. Игра закончилась со счётом 8:6 в пользу команды правительства Московской области. В её составе играл глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, он забил два гола.
Кустурица, который во втором тайме не забил пенальти, в концовке матча был заменён под аплодисменты.
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