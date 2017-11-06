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Марио Балотелли, взбешенный удалением, проявил агрессию к тренерам (видео)

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметился агрессивным поведением в матче 12-го тура первенства Франции с "Дижоном" (1:0), передает "Евро-футбол".

На 89-й минуте встречи итальянец получил красную карточку за подкат сзади. Покидая поле, он ударил по ограждению скамейки запасных, напугав представителей тренерского штаба.

Теги: Балотелли
Сегодня, 15:44
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