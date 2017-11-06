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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марио Балотелли, взбешенный удалением, проявил агрессию к тренерам (видео)
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли отметился агрессивным поведением в матче 12-го тура первенства Франции с "Дижоном" (1:0), передает "Евро-футбол".
На 89-й минуте встречи итальянец получил красную карточку за подкат сзади. Покидая поле, он ударил по ограждению скамейки запасных, напугав представителей тренерского штаба.
На 89-й минуте встречи итальянец получил красную карточку за подкат сзади. Покидая поле, он ударил по ограждению скамейки запасных, напугав представителей тренерского штаба.
?? Scores goal— Yahoo Sport UK (@YahooSportUK) November 6, 2017
? Sees red
Mario Balotelli is BACK! ?? #OGCNice pic.twitter.com/HXMKoYbMxH
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