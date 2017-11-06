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Роман Зобнин тренируется в общей группе сборной России

Сборная России проводит первую тренировку на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с командами Аргентины и Испании.

В занятии принимает участие полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который работает в общей группе, передает "СЭ".

Хавбек ЦСКА Александр Головин отсутствует в расположении национальной команды. Он получил мышечное повреждение на разминке перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2).
Теги: Зобнин Сборная России Головин
Сегодня, 15:58
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№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: михаил555
Эту шлюху,можно везде трогать,от неё,не убудет,

а ведь ктото так говорил про Панченко.
Доволен тем где он сейчас? и где вы ?
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: михаил555 Москва (Сегодня, 17:21) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: rocker31
Блин,не трогать Зобнина ! Уже всё,что можно было,сделали...


Эту шлюху,можно везде трогать,от неё,не убудет,
Регистрация: 20.01.2011
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
нахера его в сборной в общую группу кинули долбоеб.ы!!!
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:57) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Батька
Только бы физрук этот черчесоа не решил его на поле выпустить ....а так пусть тренеруется !!

Да в том то и песдец - начнут нас гаучо ломтями нарезать. у Стасика кукушка выпадет не в то отверстие, и "все силы в бой" - и песдец!!! Это ж дурак блеать в этом смысле просто невозможный.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:48) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
вписту..он нам самим очень очень нужен..
вы его уже один раз выпустили(поломали сразу)..а Спартак теперь страдает от недобора очков !
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:38) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Отпустите Рому домой,


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:16) #
  • +5
  •  (11)

Даебвашумать!!!!!!

Беги, Ромка - беги!!!
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 16:15) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
здоровья парню, не ушатайте его в сборной!!!
Регистрация: 10.07.2009
№2 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 16:13) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Блин,не трогать Зобнина ! Уже всё,что можно было,сделали....
Регистрация: 14.02.2007
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:08) #
  • +4
  •  (10)

Только бы физрук этот черчесоа не решил его на поле выпустить ....а так пусть тренеруется !!
Регистрация: 9.09.2016
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