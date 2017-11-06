Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:13
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Роман Зобнин тренируется в общей группе сборной России
Сборная России проводит первую тренировку на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с командами Аргентины и Испании.
В занятии принимает участие полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который работает в общей группе, передает "СЭ".
Хавбек ЦСКА Александр Головин отсутствует в расположении национальной команды. Он получил мышечное повреждение на разминке перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2).
В занятии принимает участие полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, который работает в общей группе, передает "СЭ".
Хавбек ЦСКА Александр Головин отсутствует в расположении национальной команды. Он получил мышечное повреждение на разминке перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.