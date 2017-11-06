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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Алан Дзагоев: со здоровьем все нормально
Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своём состоянии здоровья.
"Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираю форму. Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных", - сказал футболист.
"Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираю форму. Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных", - сказал футболист.
Сбор @TeamRussia в Новогорске начался! pic.twitter.com/K09AsxfaPJ— Сборная России (@TeamRussia) November 6, 2017
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