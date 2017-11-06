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Алан Дзагоев: со здоровьем все нормально

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев рассказал о своём состоянии здоровья.

"Со здоровьем все нормально, дальше будет видно, набираю форму. Что касается матчей, это хорошие спарринг-партнеры, высочайшего уровня. Будет видно, как мы выглядим на фоне таких сильных сборных", - сказал футболист.

Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 16:08
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