Андреа Пирло завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник сборной Италии и игрок "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло провел последний матч в карьере, сообщает официальный сайт клуба.38-летний итальянец, ранее выступавший за "Интер", "Милан" и "Ювентус" появился на поле на 90-й минуте в матче с "Коламбусом" (2:0).