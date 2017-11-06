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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андреа Пирло завершил карьеру игрока
Бывший полузащитник сборной Италии и игрок "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло провел последний матч в карьере, сообщает официальный сайт клуба.
38-летний итальянец, ранее выступавший за "Интер", "Милан" и "Ювентус" появился на поле на 90-й минуте в матче с "Коламбусом" (2:0).
38-летний итальянец, ранее выступавший за "Интер", "Милан" и "Ювентус" появился на поле на 90-й минуте в матче с "Коламбусом" (2:0).
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