Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Андреа Пирло завершил карьеру игрока

Бывший полузащитник сборной Италии и игрок "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло провел последний матч в карьере, сообщает официальный сайт клуба.

38-летний итальянец, ранее выступавший за "Интер", "Милан" и "Ювентус" появился на поле на 90-й минуте в матче с "Коламбусом" (2:0).
Теги: Пирло
Сегодня, 16:20
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:57) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: SHIGA
шлюба вон в 29 завершает..

Стать легендой в 29 дорогого стоит. Правда, для отдельной и самой отмороженной кучки недоболельщиков. но легендой же. Только за то, что плевал в сторону Спартака. Всё!


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
38 лет.. легенда
шлюба вон в 29 завершает.. joy
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
легенда!


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.