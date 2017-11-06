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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Габулов: в сборной Аргентины на каждой позиции выступает звезда
Вратарь сборной России Владимир Габулов после тренировки рассказал, что думает о команде Аргентины, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Матч с Аргентиной - какое-то особенное настроение?
– Безусловно, такими соперниками эмоции особенные, все в предкушении.
- Кроме Месси кого еще можно выделить?
- В составе команды собраны одни из лучших футболистов. На каждой позиции выступает звезда. Это хорошо. Но сильно заострять на этом внимание не будем.
– Аргентинский состав "Зенита" Вы ведь уже обыгрывали. Страха перед ними уже нет?
– Страха вообще не должно быть, не перед каким соперником. Главное – желание побеждать, страсть и желание. Вне зависимости от соперника.
- Тренировка была короткая. Больше с целью собраться, пообщаться?
- Нет. Направленность тренировки была восстановительная, потому что практически все играли вчера или позавчера. Нужно как можно быстрее восстановиться и преступить к серьезной работе.
- Владимир, вы может не из тульского "Арсенала", а из лондонского приехали? Судя по последним результатам вашей команды.
- Спасибо, хорошая шутка. Я играю за тульский "Арсенал". Довелось обыграть нескольких лидеров, но нужно двигаться.
- Вчера сложно было перенести перелет из Хабаровка?
- Это был необычный перелет. Когда летишь туда 7,5 часов, назад 9 часов... Трудности определенные возникали, но ничего сверхъестественного.
- С Черчесовым не общались? Может, посоветовали еще кого из "Арсенала"?
- Это не прерогатива футболиста кого-то советовать. Мы подчиняемся и обязаны исполнять требования тренерского штаба, который подбирает футболистов.
Уверен, Черчесов уже разобрал Аргентину. Сильные и слабые стороны. Как преодолевать оборону, как обороняться. Все тонкости, нюансы. Сегодня вечером будет теория. Будем атаковать.
Напомним, 11 ноября в Москве команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Аргентины.
- Матч с Аргентиной - какое-то особенное настроение?
– Безусловно, такими соперниками эмоции особенные, все в предкушении.
- Кроме Месси кого еще можно выделить?
- В составе команды собраны одни из лучших футболистов. На каждой позиции выступает звезда. Это хорошо. Но сильно заострять на этом внимание не будем.
– Аргентинский состав "Зенита" Вы ведь уже обыгрывали. Страха перед ними уже нет?
– Страха вообще не должно быть, не перед каким соперником. Главное – желание побеждать, страсть и желание. Вне зависимости от соперника.
- Тренировка была короткая. Больше с целью собраться, пообщаться?
- Нет. Направленность тренировки была восстановительная, потому что практически все играли вчера или позавчера. Нужно как можно быстрее восстановиться и преступить к серьезной работе.
- Владимир, вы может не из тульского "Арсенала", а из лондонского приехали? Судя по последним результатам вашей команды.
- Спасибо, хорошая шутка. Я играю за тульский "Арсенал". Довелось обыграть нескольких лидеров, но нужно двигаться.
- Вчера сложно было перенести перелет из Хабаровка?
- Это был необычный перелет. Когда летишь туда 7,5 часов, назад 9 часов... Трудности определенные возникали, но ничего сверхъестественного.
- С Черчесовым не общались? Может, посоветовали еще кого из "Арсенала"?
- Это не прерогатива футболиста кого-то советовать. Мы подчиняемся и обязаны исполнять требования тренерского штаба, который подбирает футболистов.
Уверен, Черчесов уже разобрал Аргентину. Сильные и слабые стороны. Как преодолевать оборону, как обороняться. Все тонкости, нюансы. Сегодня вечером будет теория. Будем атаковать.
Напомним, 11 ноября в Москве команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Аргентины.
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