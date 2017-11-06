Владимир Габулов: в сборной Аргентины на каждой позиции выступает звезда

Вратарь сборной России Владимир Габулов после тренировки рассказал, что думает о команде Аргентины, передает корреспондент– Безусловно, такими соперниками эмоции особенные, все в предкушении.- В составе команды собраны одни из лучших футболистов. На каждой позиции выступает звезда. Это хорошо. Но сильно заострять на этом внимание не будем.– Страха вообще не должно быть, не перед каким соперником. Главное – желание побеждать, страсть и желание. Вне зависимости от соперника.- Нет. Направленность тренировки была восстановительная, потому что практически все играли вчера или позавчера. Нужно как можно быстрее восстановиться и преступить к серьезной работе.- Спасибо, хорошая шутка. Я играю за тульский "Арсенал". Довелось обыграть нескольких лидеров, но нужно двигаться.- Это был необычный перелет. Когда летишь туда 7,5 часов, назад 9 часов... Трудности определенные возникали, но ничего сверхъестественного.- Это не прерогатива футболиста кого-то советовать. Мы подчиняемся и обязаны исполнять требования тренерского штаба, который подбирает футболистов.Уверен, Черчесов уже разобрал Аргентину. Сильные и слабые стороны. Как преодолевать оборону, как обороняться. Все тонкости, нюансы. Сегодня вечером будет теория. Будем атаковать.Напомним, 11 ноября в Москве команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Аргентины.