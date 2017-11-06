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Владимир Габулов: в сборной Аргентины на каждой позиции выступает звезда

Вратарь сборной России Владимир Габулов после тренировки рассказал, что думает о команде Аргентины, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Матч с Аргентиной - какое-то особенное настроение?

– Безусловно, такими соперниками эмоции особенные, все в предкушении.

- Кроме Месси кого еще можно выделить?

- В составе команды собраны одни из лучших футболистов. На каждой позиции выступает звезда. Это хорошо. Но сильно заострять на этом внимание не будем.

– Аргентинский состав "Зенита" Вы ведь уже обыгрывали. Страха перед ними уже нет?

– Страха вообще не должно быть, не перед каким соперником. Главное – желание побеждать, страсть и желание. Вне зависимости от соперника.

- Тренировка была короткая. Больше с целью собраться, пообщаться?

- Нет. Направленность тренировки была восстановительная, потому что практически все играли вчера или позавчера. Нужно как можно быстрее восстановиться и преступить к серьезной работе.

- Владимир, вы может не из тульского "Арсенала", а из лондонского приехали? Судя по последним результатам вашей команды.

- Спасибо, хорошая шутка. Я играю за тульский "Арсенал". Довелось обыграть нескольких лидеров, но нужно двигаться.

- Вчера сложно было перенести перелет из Хабаровка?

- Это был необычный перелет. Когда летишь туда 7,5 часов, назад 9 часов... Трудности определенные возникали, но ничего сверхъестественного.

- С Черчесовым не общались? Может, посоветовали еще кого из "Арсенала"?

- Это не прерогатива футболиста кого-то советовать. Мы подчиняемся и обязаны исполнять требования тренерского штаба, который подбирает футболистов.

Уверен, Черчесов уже разобрал Аргентину. Сильные и слабые стороны. Как преодолевать оборону, как обороняться. Все тонкости, нюансы. Сегодня вечером будет теория. Будем атаковать.

Напомним, 11 ноября в Москве команда Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Аргентины.
Теги: Габулов Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 17:05
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:12) #
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спартаковцы должны разбить этих зенитовцев
Регистрация: 20.04.2016
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