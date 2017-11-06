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Антон Швец: сыграть минут 10 в матчах с Аргентиной и Испанией уже будет хорошо

Полузащитник сборной России Антон Швец после тренировки поделился ожиданиями от матча с командой Аргентины.

- Надеялись, что будете вызваны в сборную?

– Если честно, не ожидал. Обрадовался, когда узнал о новом вызове в сборную. Для меня это большая честь. Я очень доволен. Знаю, что мне ещё много над чем нужно работать, все впереди.

– Вы приехали после победы над "Ростовом". В то же время в "Ахмате" сменился тренер... Как-то сказалось?

– Никто не хотел, чтобы Кононов уходил, но он принял такое решение. Мы выиграли последнюю игру, у команды хорошее настроение.

- У тебя после клуба получается полностью переключиться на сборную?

- Моя голова на данный момент думает только о сборной. Когда буду в расположении клуба, буду о нем думать.

– Уже думаете об аргентинцах? Против кого сыграть хотели бы?

– Не думаю об этом, просто сыграть минут 10 в матчах с Аргентиной и Испанией уже будет хорошо.

- Говорят, очередь на футболку Месси уже расписана. У самого есть желание с кем-нибудь поменяться?

- Там уже посмотрим.

Rusfootball.info
Теги: Швец Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 17:10
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