Антон Швец: сыграть минут 10 в матчах с Аргентиной и Испанией уже будет хорошо

Полузащитник сборной России Антон Швец после тренировки поделился ожиданиями от матча с командой Аргентины.– Если честно, не ожидал. Обрадовался, когда узнал о новом вызове в сборную. Для меня это большая честь. Я очень доволен. Знаю, что мне ещё много над чем нужно работать, все впереди.– Никто не хотел, чтобы Кононов уходил, но он принял такое решение. Мы выиграли последнюю игру, у команды хорошее настроение.- Моя голова на данный момент думает только о сборной. Когда буду в расположении клуба, буду о нем думать.– Не думаю об этом, просто сыграть минут 10 в матчах с Аргентиной и Испанией уже будет хорошо.- Говорят, очередь на футболку Месси уже расписана. У самого есть желание с кем-нибудь поменяться?- Там уже посмотрим.