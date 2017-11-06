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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Швец: сыграть минут 10 в матчах с Аргентиной и Испанией уже будет хорошо
Полузащитник сборной России Антон Швец после тренировки поделился ожиданиями от матча с командой Аргентины.
- Надеялись, что будете вызваны в сборную?
– Если честно, не ожидал. Обрадовался, когда узнал о новом вызове в сборную. Для меня это большая честь. Я очень доволен. Знаю, что мне ещё много над чем нужно работать, все впереди.
– Вы приехали после победы над "Ростовом". В то же время в "Ахмате" сменился тренер... Как-то сказалось?
– Никто не хотел, чтобы Кононов уходил, но он принял такое решение. Мы выиграли последнюю игру, у команды хорошее настроение.
- У тебя после клуба получается полностью переключиться на сборную?
- Моя голова на данный момент думает только о сборной. Когда буду в расположении клуба, буду о нем думать.
– Уже думаете об аргентинцах? Против кого сыграть хотели бы?
– Не думаю об этом, просто сыграть минут 10 в матчах с Аргентиной и Испанией уже будет хорошо.
- Говорят, очередь на футболку Месси уже расписана. У самого есть желание с кем-нибудь поменяться?
- Там уже посмотрим.
Rusfootball.info
- Надеялись, что будете вызваны в сборную?
– Если честно, не ожидал. Обрадовался, когда узнал о новом вызове в сборную. Для меня это большая честь. Я очень доволен. Знаю, что мне ещё много над чем нужно работать, все впереди.
– Вы приехали после победы над "Ростовом". В то же время в "Ахмате" сменился тренер... Как-то сказалось?
– Никто не хотел, чтобы Кононов уходил, но он принял такое решение. Мы выиграли последнюю игру, у команды хорошее настроение.
- У тебя после клуба получается полностью переключиться на сборную?
- Моя голова на данный момент думает только о сборной. Когда буду в расположении клуба, буду о нем думать.
– Уже думаете об аргентинцах? Против кого сыграть хотели бы?
– Не думаю об этом, просто сыграть минут 10 в матчах с Аргентиной и Испанией уже будет хорошо.
- Говорят, очередь на футболку Месси уже расписана. У самого есть желание с кем-нибудь поменяться?
- Там уже посмотрим.
Rusfootball.info
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