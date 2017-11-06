Станислав Черчесов: Надо показать соответствующий результат

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о травмированных игроках и о том, чего ждать от будущего противостояния с командами Аргентины и Испании- Нет Головина, он завтра к нам приедет, потому что завтра какие-то спонсорские мероприятия у нас, он должен быть. Кстати, Самедов приедет. Это важно для нас. Ни тот, ни другой не будут участвовать ни в сборе, ни в играх. По Кузяеву есть вопросы, которые мы, сегодня-завтра, будем решать. У него плечо побаливает. А так, вы видели Глушакова и Фернандеса, они отдельно сегодня от команды тренировались. Ну как обычно после тура у кого-то какие-то болячки бывают. Нужно всех проверить, проанализировать. Завтра будет текст уже маленький, узнаем физическое состояние.- Ну слово какое-то интересное подобрали - "отсеивать". Мы никого отсеивать не собираемся. Сеять тоже. Посмотрим объективное состояние на тот день, когда будет игра. И не забывайте, что у нас через три дня опять игра с испанцами, мы так же на прежнем сборе делали. Все-таки надо четко понимать состояние игроков, тактика. Ну и все вкупе оценивать, сравнивать и отсюда делать выводы.- До этого мы еще не дошли, мы еще все изучим. Но, по большому счету, мы этого никогда не практиковали и думаю, что и в этот раз этого не будет.- Ну испытания бывают разные. Я не думаю, что открытие Кубка Конфедераций с Новой Зеландией было легче в плане психологии. Это был официальный турнир, надо было выходить и выигрывать обязательно. Поэтому тут с какой стороны посмотреть... Понятно, что не каждый раз мы играем со сборной, в которой есть такие звезды, но опять же мы и с бельгийцами уже играли и с потругальцами. Определенный опыт у нас уже есть. Мы тоже уже становимся командой. Поэтому пришло то время, когда нужно уже не просто одну игру, а уже на спаррингах сыграть с такими командами, чтобы опять же понять, в каком направлении нам надо дальше работать. Ну и естественно делать какие-то выводы.- Ну вы вопрос такой когда задаете, как можно сказать, что будет через несколько месяцев? Вчера Головин был здоровый, а сегодня - нет. Поэтому мы внимательны. Главное, чтобы все были здоровы. Но опять же, человек может быть здоровым футболистом, а может быть не готовым. Так тоже бывает в жизни. Вот уже Зобнин потихонечку здоров, но не готов. Поэтому из этого мы будем всегда исходить. Не надо забывать, что еще будет жеребьевка. Поэтому мы не знаем, какие нам команды попадутся. И от этого тоже много, от сетки, которая будет, многое будет зависеть. Какие команды нам уже в группе попались - надо изучать их. И как им противопоставлять. Ну и естественно, какая сетка в дальнейшем будет. Поэтому есть много нюансов.- Не нравится мне ваше настроение. Наше настроение всегда такое: футбол - это спорт, спорт - это результат. Поэтому надо и результат соответствующий показывать. Ну и, естественно, качественную игру. Потому что стадион открывается - полный стадион будет, и зрители нас будут смотреть и по телевизору нас будут смотреть. Поэтому в этом плане футболисты, как вы уже заметили, ответственно относятся ко всему этому.- Не, ну важно. Все-таки "Лужники" это главный стадион страны. Поэтому символично открыть с Аргентиной, опять же, новый стадион, поле великолепное. Все в этом плане подготовлено, поэтому важно.- Мой последний матч помню, играли с "Торпедо". 0-1, если вы это хотели узнать.