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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Карасев: своей работой на дерби недоволен
Арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев не стал комментировать конкретные эпизоды этой встречи.
"Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен", – цитирует Карасева "Спорт-Экспресс".
"Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен", – цитирует Карасева "Спорт-Экспресс".
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