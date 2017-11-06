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Сергей Карасев: своей работой на дерби недоволен

Арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев не стал комментировать конкретные эпизоды этой встречи.

"Это был не лучший мой матч. Своей работой недоволен", – цитирует Карасева "Спорт-Экспресс".
Теги: Карасев
Сегодня, 18:07
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19
(3)
№19 Написал: kurbath тула (Сегодня, 19:25) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: МАРТ
Мудко и Фурса тащат зину...через тормоз Локо...

а Карась ТРУС.

Странно как то.Тащат Зенит не засчитывая голы из вне игры и не давая пенальти,а ошибаются результативно в пользу Спартака)Неувязочка тебе не кажется?В этом сезоне судьи конечно чудят,но почему то чаще всего именно в пользу Спартака .Шесть результативных ляпов которые повлияли на матчи и исходы за 16 туров это не многовато шампиньоны?Это не считая фарса на Суперкубок .Да и штрафной за падение Глушака с которого забили Уфе был из разряда чистый нырок)Нормальный рефери Дениске карточку бы показал.А он еще что то про испанцев там глаголил)Сам в каждом матче вместе с Мамедовым ныряет при любом контакте и его отсутствии)Симулянты.

У вас когда ни будь совесть появиться голубые пидерасты ?
Что ж вы твари ноете и ноете?
Такое впечатление что на этой ветке самые опущеные позорные болелы Зени вылазиют
Ты пидер посчитай ошибки в пользу твоего разорванозадово клуба
Регистрация: 20.11.2015
№18 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:22) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Цитата: МАРТ
Мудко и Фурса тащат зину...через тормоз Локо...

а Карась ТРУС.

Странно как то.Тащат Зенит не засчитывая голы из вне игры и не давая пенальти,а ошибаются результативно в пользу Спартака)Неувязочка тебе не кажется?В этом сезоне судьи конечно чудят,но почему то чаще всего именно в пользу Спартака .Шесть результативных ляпов которые повлияли на матчи и исходы за 16 туров это не многовато шампиньоны?Это не считая фарса на Суперкубок .Да и штрафной за падение Глушака с которого забили Уфе был из разряда чистый нырок)Нормальный рефери Дениске карточку бы показал.А он еще что то про испанцев там глаголил)Сам в каждом матче вместе с Мамедовым ныряет при любом контакте и его отсутствии)Симулянты.

Вы наглецы по жизни или от больших денег только?
Регистрация: 9.08.2015
№17 Написал: Угор Голов (Сегодня, 19:22) #
  • -2
  •  (2)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 6.11.2017
№16 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:16) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Мудко и Фурса тащат зину...через тормоз Локо...

а Карась ТРУС.

Странно как то.Тащат Зенит не засчитывая голы из вне игры и не давая пенальти,а ошибаются результативно в пользу Спартака)Неувязочка тебе не кажется?В этом сезоне судьи конечно чудят,но почему то чаще всего именно в пользу Спартака .Шесть результативных ляпов которые повлияли на матчи и исходы за 16 туров это не многовато шампиньоны?Это не считая фарса на Суперкубок .Да и штрафной за падение Глушака с которого забили Уфе был из разряда чистый нырок)Нормальный рефери Дениске карточку бы показал.А он еще что то про испанцев там глаголил)Сам в каждом матче вместе с Мамедовым ныряет при любом контакте и его отсутствии)Симулянты.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№15 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:13) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: midlton
Цитата: Катрапс
Локтем в лицо - удаление. Удаления нет. Правильно недоволен.

Не понимаю, как вы смотрите. Есть хороший повтор на спорт-экспресс и там не было удара в лицо, попал в грудь и не был удар, а движение рукой. если бы был удар, то игрок не скоро поднялся бы. Смешно, что игрок схватился за лицо, когда и близко не было удара в лицо https://iz.ru/667565/2017-11-06/rfs-otcenil-epizod-s-udarom-vernbluma-loktem-v-matche-protiv-loko

теперь это называется "движение рукой"? верблюд ваш хамло конченное и играет он грубо, а конюшня ослепла ничего не видит
Регистрация: 26.08.2010
№14 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сколько карасю нужно ещё испортить матчей чтобы все поняли за лучшего рефери?
Валя Иванов,такой же лучший,тоже испоганил не один матч в своё время.Матч Голландия-Португалия чего только стоит!А кубковый Анжи-Ростов?Обосрался и пошёл смотреть на скамейку запасных Анжи смотреть камеру махачкалинского оператора и после просмотра отменил гол ростовчан.Было это в начале 2000-х тысячных,когда этого делать категорически было нельзя.Разразился огромный скандал,все посмеялись над Валей,но продолжили считать его лучшим.Точно так же происходит с Карасём.Обосрался,сломал матч не удалив хама,но лучший.У нас в футболе кругом одни лучшие,от вратаря до президента клуба и главы РФС,вот только с самой игрой всё наоборот происходит.

Цитата: midlton
Цитата: Катрапс
Локтем в лицо - удаление. Удаления нет. Правильно недоволен.

Не понимаю, как вы смотрите. Есть хороший повтор на спорт-экспресс и там не было удара в лицо, попал в грудь и не был удар, а движение рукой. если бы был удар, то игрок не скоро поднялся бы. Смешно, что игрок схватился за лицо, когда и близко не было удара в лицо https://iz.ru/667565/2017-11-06/rfs-otcenil-epizod-s-udarom-vernbluma-loktem-v-matche-protiv-loko

Один не наступил,второй не бил. laughing Каждый человек уникален по-своему.
Регистрация: 9.08.2015
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:03) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: midlton
Не понимаю, как вы смотрите. Есть хороший повтор на спорт-экспресс и там не было удара в лицо, попал в грудь и не был удар, а движение рукой. если бы был удар, то игрок не скоро поднялся бы. Смешно, что игрок схватился за лицо, когда и близко не было удара в лицо https://iz.ru/667565/2017-11-06/rfs-otcenil-epizod-s-udarom-vernbluma-loktem-v-matche-protiv-loko


Я тебе по секрету скажу, только тсссс, никому. Веллитон не наносил травму Акинфееву.
Игарь получил разрыв крестов в результате неправильной группировки при падении.
Сколько там Веллитон получил при "законнеимеетобратнойсилы"? При жёлтой во время игры.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№12 Написал: midlton Eire (Сегодня, 18:59) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Катрапс
Локтем в лицо - удаление. Удаления нет. Правильно недоволен.

Не понимаю, как вы смотрите. Есть хороший повтор на спорт-экспресс и там не было удара в лицо, попал в грудь и не был удар, а движение рукой. если бы был удар, то игрок не скоро поднялся бы. Смешно, что игрок схватился за лицо, когда и близко не было удара в лицо https://iz.ru/667565/2017-11-06/rfs-otcenil-epizod-s-udarom-vernbluma-loktem-v-matche-protiv-loko


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:55) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: акула
карась накосячил в обе стороны по полной.


Не ***. Он не удалил Васина, Вернблума и Ганчаренко. Кто из них паровоз?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№10 Написал: interested (Сегодня, 18:44) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Трусоват оказался Карасёв. Тут надо быть Щукиным. wink
Регистрация: 18.10.2013
№9 Написал: акула (Сегодня, 18:43) #
  • -5
  •  (13)
online

Цитата: Сибирячок

Хосонов удалён абсолютно по делу.

в каждой игре таких стыков полно, Тарасов бы ни один матч до конца н доиграл. карась накосячил в обе стороны по полной.
Регистрация: 3.11.2017
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:35) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: акула
удалением хосонова, после этого пошла рубка, а не игра.

Хосонов удалён абсолютно по делу. А сеча пошла из-за придурка Вернблума. Что, теперь не удалять игроков ЦСКА, если ориентироваться на реакцию костолома? Кстати его надо было дважды удалить.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тебе футбол на область только судить..
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: акула (Сегодня, 18:33) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: Сибирячок
чем как и что было бы.

удалением хосонова, после этого пошла рубка, а не игра, а хотелосьь смотреть футбол.
Регистрация: 3.11.2017
№5 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 18:31) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Локтем в лицо - удаление. Удаления нет. Правильно недоволен.
Регистрация: 27.04.2009
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:28) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Обязан был удалять Вернмблума, да и в целом позволил цска играть грязно
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: акула
карась полностью сломал игру.

Факты. чем как и что было бы.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: акула (Сегодня, 18:12) #
  • -6
  •  (12)
online

карась полностью сломал игру.
Регистрация: 3.11.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Мудко и Фурса тащат зину...через тормоз Локо...

а Карась ТРУС.
Регистрация: 6.09.2013
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