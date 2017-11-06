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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вратарь "Лиона": Фекир провоцировал? Спросите у Месси
Вратарь "Лиона" Антони Лопеш не считает, что нападающий его команды Набиль Фекир провоцировал фанатов "Сент-Этьена" в конце игры.
"Это была провокация? Спросите у Месси. Он делал то же самое на "Сантьяго Бернабеу". Сам по себе счет 0:5 уже привел к напряжению, фанаты "Сент-Этьена" были на взводе. А Фекир лишь отпраздновал свой гол", - цитирует Лопеша A Bola.
"Это была провокация? Спросите у Месси. Он делал то же самое на "Сантьяго Бернабеу". Сам по себе счет 0:5 уже привел к напряжению, фанаты "Сент-Этьена" были на взводе. А Фекир лишь отпраздновал свой гол", - цитирует Лопеша A Bola.
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