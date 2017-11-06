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Вратарь "Лиона": Фекир провоцировал? Спросите у Месси

Вратарь "Лиона" Антони Лопеш не считает, что нападающий его команды Набиль Фекир провоцировал фанатов "Сент-Этьена" в конце игры.

"Это была провокация? Спросите у Месси. Он делал то же самое на "Сантьяго Бернабеу". Сам по себе счет 0:5 уже привел к напряжению, фанаты "Сент-Этьена" были на взводе. А Фекир лишь отпраздновал свой гол", - цитирует Лопеша A Bola.
Теги: Лион Сент-Этьен
Сегодня, 18:24
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№1 Написал: Угор Голов (Сегодня, 19:23) #
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