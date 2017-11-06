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ФИФА будет сотрудничать с FIFPro

ФИФА объявила на своем официальном сайте о заключении соглашения с Международной федерацией ассоциацией (FIFPro).

Стороны заключили 6-летний контракт. Он предполагает урегулирование отношений между игроками и клубами в пользу улучшения условий для игроков. К этому договору также присоединились Европейская ассоциация клубов и Форум международных лиг.
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