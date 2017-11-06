Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:20
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (5)
Леандро Паредес: "Лужники" – прекрасный стадион, но наш стадион в Санкт-Петербурге не хуже (5)
12:13
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
Вернувшийся Витиньо, разносторонний Маркелов и типичный Промес. Сборная лучших игроков 16 тура (10)
ФИФА будет сотрудничать с FIFPro
ФИФА объявила на своем официальном сайте о заключении соглашения с Международной федерацией ассоциацией (FIFPro).
Стороны заключили 6-летний контракт. Он предполагает урегулирование отношений между игроками и клубами в пользу улучшения условий для игроков. К этому договору также присоединились Европейская ассоциация клубов и Форум международных лиг.
Стороны заключили 6-летний контракт. Он предполагает урегулирование отношений между игроками и клубами в пользу улучшения условий для игроков. К этому договору также присоединились Европейская ассоциация клубов и Форум международных лиг.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.